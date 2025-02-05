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Київ видав довідник для внутрішньо переміщених осіб

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ видав довідник для внутрішньо переміщених осіб
Друковані примірники довідника будуть розповсюджені через ЦНАПи столиці, мережу VcentriHUB та хаби для внутрішньо переміщених осіб
фото: КМДА

У довіднику  для внутрішньо переміщених осіб зібрано основну інформацію, яка допоможе швидше адаптуватися в Києві

Київ видав довідник для внутрішньо переміщених осіб, де зібрана основна інформація, що допоможе їм швидше адаптуватися в київській громаді. Друковані примірники довідника будуть розповсюджені через ЦНАПи столиці, мережу VcentriHUB та хаби для внутрішньо переміщених осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень та відповідальна з питань безбар’єрності в Києві Марина Хонда.

За словами заступниці голови КМДА, з моменту реєстрації у столиці, внутрішньо переміщені особи стають частиною громади Києва та мають право на всі види підтримки, яку місто надає своїм мешканцям.

«У довіднику зібрали основну інформацію, яка допоможе швидше адаптуватися в Києві. Орієнтиром були люди, котрі щойно переїхали до столиці й зовсім не знайомі із системою міста. Наприклад, адміністративний поділ Києва може бути незрозумілим, тому ми візуалізували його. Також додали контакти ЦНАПів, через які можна подавати документи, й Управлінь соціальної та ветеранської політики районів, де можна отримати консультацію. Крім того, в довіднику є інформація про пільги, безоплатний проїзд, забезпечення засобами реабілітації, матеріальну допомогу від міста та соціальні послуги, як-от денний і паліативний догляд, соціальне таксі тощо. Окремо зазначили контакти майбутнього Інтеграційного хабу, який стане місцем комунікації та підтримки для ВПО», – сказала Марина Хонда.

Київ видав довідник для внутрішньо переміщених осіб
Київ видав довідник для внутрішньо переміщених осіб
фото: Марина Хонда, Facebook

За її словами, в довідник інтегрували відомості про державні програми підтримки ВПО, зокрема субсидію на оренду житла та грошову допомогу. Також там є дані про мережу психологічної підтримки та систему запобігання і протидії домашньому насильству, яка включає мобільні бригади, притулки та кризові кімнати.

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фото: Марина Хонда, Facebook

«Детальна інформація про перелік необхідних документів доступна через QR-коди. Це дасть можливість оперативно оновлювати дані, при цьому зберігаючи актуальність довідника. Електронний варіант ми регулярно доповнюватимемо, враховуючи зворотний зв’язок від громад ВПО», – сказала Марина Хонда.

Також вона зазначила, що електронна версія довідника вже доступна на сайті Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА у розділі «Інтеграційний хаб». Представники осередків внутрішньо переміщених осіб та організацій, які працюють із ними, можуть отримати друковані примірники, звернувшись на електронну адресу [email protected]

Нагадаэмо, тимчасово переміщеним особам в Україні спростили отримання відповідної довідки за допомогою сервісу «Дія». Тепер заявку можна буде подавати одному члену за всю сім'ю. 

До слова, «Гаряча лінія 1548» Мінреінтеграції, у складі 36 операторів цілодобово приймає звернення українців: є можливість звернутися для вирішення всіх можливих кризових питань, як наприклад, оформлення статусу та виплат для внутрішньо-переміщених осіб, або питань виплат сім’ям військовополоненим тощо. Понад 850 тисяч звернень опрацьовано з середини 2022 року.

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Теги: таксі документи Міністерство ТОТ та ВПО послуги місто пільги Марина Хонда ВПО

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