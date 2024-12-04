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Ціни суттєво змінилися: що відбувається на ринку нерухомості Києва

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Ціни суттєво змінилися: що відбувається на ринку нерухомості Києва
Як змінюються ціни на квартири у столиці
фото з відкритих джерел

На ціну квадратного метра впливає кілька факторів: ускладнення логістики, інфляція, нестача робітників

У Києві суттєво знизились продажі нової нерухомості – зараз вони становлять 20-30% від довоєнних обсягів. При цьому ціни зросли – за останній рік (жовтень-2023 до жовтень-2024) майже на 14% у гривні – до середніх 53 500 грн. Причина – суттєве зростання собівартості. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається: після початку війни собівартість житла зросла на 40% – через здорожчання енергоносіїв та будматеріалів.

«На ціну квадратного метра впливає кілька факторів: ускладнення логістики, інфляція, нестача робітників. За останній рік вартість квартир у її проектах зросла на 3-5%», – розповіли в одній із девелоперських компаній.

Крім того, зазначають автори матеріалу, ще одним фактором зростання є готовність об'єктів. За словами представника іншого забудовника:

  • На етапі фундаменту ціна мінімальна.
  • Коли будинок здано в експлуатацію – досягає максимуму

«Різниця у вартості – до 30-40% від початку до завершення будівництва», – пояснили в компанії.

Також на зростання цін впливають низька конкуренція у преміум сегменті та нові зобов'язання. З цих причин, зазначається, ще один девелопер підвищив ціни у своєму ЖК на квартири:

  • комфорткласу – до 10%;
  • класу «бізнес» та «преміум» – до 15%.

Загалом, зазначають автори матеріалу, за останній рік (жовтень-2023 до жовтень-2024) вартість квадратних метрів у столиці зросла на 5%. До середніх 1 290 доларів.

У гривні ж зростання виявилося ще більшим. У нацвалюті ціни зросли майже на 14%, до середніх 53 500 грн.

При цьому наголошується на зниження цін девелопери не планують.

«Тримають на рівні довоєнних або підвищують навіть за низького попиту», – констатували аналітики.

Нагадаємо, що вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року. 

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Теги: житло нерухомість ціни

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