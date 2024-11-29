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Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну
Байден сказав, що Міністерство оборони США поставило Україні сотні додаткових ракет ППО
фото з відкритих джерел

Джо Байден про удари РФ по Україні: Ця атака є обурливою

Президент США Джо Байдена відреагував на масовану атаку Росії на Україну 28 листопада та підкреслив важливість підтримки української держави. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Ця атака є обурливою і слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії», – йдеться у заяві.

Байден наголосив, що США підтримують Україну та її боротьбу проти Росії.

«Протягом місяців моя адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергосистеми в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, в тому числі артилерію, ракети і бронетехніку. Росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу. Сполучені Штати разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу», – додав президент США.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей. Як зазначив гендиректор Yasno, за прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла триватимуть до 20:00.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масовану ворожу атаку по Україні. За словами очільника нашої держави, ключовою ціллю РФ стала енергетика. Як зазначив президент, загалом Росія випустила близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі.

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Теги: Джозеф Байден Україна росія росіяни обстріл війна США

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