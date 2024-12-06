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Завдяки вам тримається Україна: Зеленський привітав воїнів з Днем Збройних сил

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Завдяки вам тримається Україна: Зеленський привітав воїнів з Днем Збройних сил
Після промови президент вручив нагороди, зокрема ордени «Золота Зірка» Героям України
скриншот відео

Зеленський подякував кожному воїну, який став на захист України

У Києві за участі президента України Володимира Зеленського відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Президент привітав українських військових з Днем Збройних Сил та наголосив, що завдяки їм тримається фронт та Україна

Церемонія підняття Державного прапора України біля монументу Батьківщини
Церемонія підняття Державного прапора України біля монументу Батьківщини
скриншот відео

«Ви це робите понад тисячу днів взявши до рук зброю, долю нашої країни та тримаєте її міцно, стійко. Коли важко, коли дуже гаряче, коли нестерпно холодно, й вдень і вночі, а ви тримаєте фронт, тримаєте свободу. Тримаєтесь самі й завдяки вам всі тримаються. Тримається Україна, завдяки тобі український воїне», – заявив Зеленський.

Завдяки вам тримається Україна: Зеленський привітав воїнів з Днем Збройних сил фото 1
скриншот відео

Зеленський висловив подяку всім військовим.

«Шановні наші воїни, подяка, пошана від усього українського народу кожному з вас, кожному хто кров’ю, сльозами, вогнем пише нову історію незалежної України. Пише всюди, і в Харкові, в Сумах та Запоріжжі, на Херсонщині. На таких напрямках, як Курахівський, Покровський, Куп'янський. На всіх найгарячіших ділянках України, де б’ється Україна», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні Україна точно розуміє, що справжнім, найнадійнішим гарантом безпеки є Збройні сили України.

«Вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, найпершим, найдивнішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є Збройні сили України», –  наголосив Зеленський.

Після промови президент вручив нагороди, зокрема ордени «Золота Зірка» Героям України. Серед удостоєних високої нагороди були захисники, які загинули на війні. 

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців з Днем Збройних сил України.

«Сучасні Збройні Сили України успадкували хоробрість і волелюбність у попередніх українських військових формувань новітнього часу: Українських січових стрільців, Армії УНР та Української Галицької Армії, героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії. Сьогодні ми знову боремося за Незалежність. Ворог той самий, що й сто років тому. Українці знову покликані боротися і ми повинні перемогти!», – написав він у Telegram.

За словами Головкома, нині Збройні Сили України загартовані у десятилітній війні з російськими окупантами. Це сучасна українська армія, яка має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником, воїни якої уславили себе успішними та героїчними військовими операціями.

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Теги: прапор відео ворог фронт президент Україна монумент українці незалежність Олександр Сирський

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