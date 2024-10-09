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Ціни на нерухомість під час війни зростають небаченими темпами: огляд ринку

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ціни на нерухомість під час війни зростають небаченими темпами: огляд ринку
Огляд ринку нерухомості за 9 місяців 2024 року
фото: cemoye.moe

Вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року. Про це повідомляє інтернет-видання Delo.ua.

Згідно з аналітичними даними від платформи «OLX Нерухомість», загальною тенденцією стало зростання цін на оренду майже у всіх регіонах.

Найбільш суттєве підвищення вартості оренди зафіксовано у таких обласних центрах:

  • Суми, де ціни зросли на 37.5% – з 4 до 5,5 тис.
  • Полтава – зростання на 25% – з 8 до 10 тис.
  • Ужгород – на 24.1% – з 14,5 до 18 тис.
  • Івано-Франківськ – 23,7% – з 10 до 12,4 тис.
  • Чернігів – на 19,9% – 5,7 до 6,9 тис.
  • Чернівці – на 18,3% – з 9,3 до 11,1 тис.
  • Кропивницький – 16,7% – з 6 до 7 тис.

Львів все ще утримує лідерські позиції за найвищою вартістю оренди. Так з січня по серпень медіанна ціна підвищилась на 9% – з 15 146 до 16 515 грн.

Київ займає другу сходинку за цінами на оренду однокімнатних квартир. Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири в Києві зросла з 12 923 до 15 000 гривень, що становить зростання 16,1%.

Попри те, що ціни на оренду зросли, попит, особливо влітку 2024 року, перевищив показники минулого року. Незмінними ціни залишились у Харкові – 4 тис., Запоріжжі – 5 тис. та Херсоні – 3 тис. грн.

Найменша різниця зростання зафіксована у: 

  • Хмельницькому – на 5.5% –  з 9 до 9.5 тис.
  • Черкасах –  5,9% – з 8 до 9 тис.
  • Житомирі – 5,9% – з 8,5 до 9 тис.
  • Дніпрі – 5,9% –  з 8,5 до 9 тис.
  • Одесі – 7% – з 7 до 7.5 тис.
  • Рівному – 9,1% – з 11 до 12 тис.
  • Вінниці – 10% – з 10 до 11 тис.
  • Тернополі – 11% – 8,1 до 9 тис.
  • Миколаєві –  11,1% – 4,5 до 5 тис.
  • Луцьку – 14,3% – 10,5 до 12 тис.

За даними аналітиків маркетплейсу, підвищення цін повʼязане з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара, а також із сезонними змінами цін. 

Загалом оренда однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2024 року демонструє динамічний розвиток сектору з тенденцією до підвищення цін та зростання конкуренції серед орендарів. 

Нагадаємо, що попри війну у столиці на ринку нерухомості зростають ціни на оренду житла. Так вартість нерухомості з початку 2024 року підскочила на майже 50%.

До слова в столиці на вулиці Андрія Верхогляда здається в аренду квартира з щомісячною вартістю 132 тис. 800 гривень.

Теги: нерухомість ринок ціни житло

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