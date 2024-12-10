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Обмеження карткових переказів. Найбільші банки України підписали меморандум

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Обмеження карткових переказів. Найбільші банки України підписали меморандум
Запровадженні ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Банки-учасники обмежуватимуть кількість рахунків у одній валюті до трьох для клієнтів без підтверджених доходів

Найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Серед банків, які підписали документ – Ощадбанк, ОТП банк, Приватбанк, Правекс банк, ПУМБ, Райффайзен банк, Універсал банк та Таскомбанк. При цьому меморандум залишається відкритим для приєднання інших банків.

Запроваджено обмеження на вихідні перекази з картки на картку без документального підтвердження доходів:

  • Для клієнтів із «високим» рівнем ризику – до 50 тис. грн на місяць.
  • Для клієнтів із «середнім» і «низьким» рівнем ризику: з 1 лютого 2025 року – до 150 тис. грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 тис. грн на місяць.

Ліміти не поширюються на клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема, зарплатних клієнтів) та волонтерів.

Також банки-учасники обмежуватимуть кількість рахунків у одній валюті до трьох для клієнтів без підтверджених доходів. Це не стосуватиметься депозитних і кредитних рахунків, а також рахунків, відкритих для державних програм, таких як «єВідновлення» чи «Національний кешбек».

Банки зобов’язуються дотримуватися прозорих правил перевірки клієнтів і проведення операцій для фізичних осіб та ФОП. Ризик-профіль клієнтів і запланований обіг коштів враховуватимуть під час обслуговування.

Для клієнтів із «високим» рівнем ризику банки застосовуватимуть посилені перевірки в кожному конкретному випадку. Клієнтам із «низьким» рівнем ризику буде надано можливість спрощеного обслуговування без підтвердження доходів, якщо обіг за рахунком не перевищуватиме:

  • З 1 січня 2025 року – до 150 тис. грн на місяць.
  • З 1 червня 2025 року – до 100 тис. грн на місяць.

Банки впроваджуватимуть ці заходи відповідно до своїх внутрішніх політик.

ФОП

Банки домовилися, що для новостворених ФОП (до шести місяців) із сумою річного доходу згідно з першою групою оподаткування (високий ризик) запроваджують поглиблене вивчення його бізнес-діяльності під час встановлення ділових відносин (суть, масштаб та вид діяльності клієнта, вид послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до банку, обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт у банку протягом місяця) та посилений моніторинг операцій по рахунку відповідно до суми середньомісячного доходу/місяць по першій групі оподаткування.

Для ФОП на загальній системі оподаткування або спрощеній системі другої та третьої групи відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризикоорієнтованого підходу.

Нагадаємо, що Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. гривень. Утім, заборона не торкнулася більшості українців. Про це, виконувач обов’язків виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський.

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.

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Теги: банк Приватбанк Ощадбанк Україна українці гроші

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