Працівник СБУ вимагав у громадянина Лівії $8500 і уникнув покарання

Подільський районний суд Києва за строками давності звільнив від кримінальної відповідальності обвинуваченого, який був співробітником Департаменту захисту національної державності Служби Безпеки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

Ідеться про старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 1 сектору 1 відділу Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом ДЗНД СБУ.

У квітні 2016-го його затримали після того, як громадянин Лівії нібито передав йому 150 тис грн як частину неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення працівниками Державної міграційної служби України щодо визнання його біженцем або особою, котра потребує додаткового захисту.

Іноземець стверджував, що за статус біженця працівник СБУ змушував його заплатити $8500. При цьому начебто попереджав, що коли чоловік буде робити документи через інших осіб, то він все рівно про це дізнається, знайде у документах підробку і тоді іноземця можуть примусово видворити з України.

Працівнику СБУ інкримінували одержання неправомірної вигоди за вплив на уповноважених осіб, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Обвинувальний акт надійшов до Подільського райсуду столиці в жовтні 2016-го. Справу одноособово розглядав суддя Павло Отвіновський, який у 2021 році вийшов у відставку. При повторному авторозподілі матеріали передали судді Людмилі Казмиренко і судовий процес мусив початися заново.

У вересні 2026-го сторона захисту попросила звільнити підсудного від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Прокурор не заперечував.

Згідно з законом, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років.

Раніше Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки співробітнику Служби безпеки України Назару Верхолі, який фігурує у справі про стрілянину між представниками СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони у столиці.

Нагадаємо, стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася у Києві 2 вересня. У Службі безпеки заявляли, що інцидент виник під час слідчих дій у справі про підготовку замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув до України на День Незалежності.

Згодом СБУ заявила, що до підготовки замаху нібито був причетний заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. Сам він стверджував, що кілька днів перебував під тиском і зізнався у зв'язках із російськими спецслужбами через фізичний та психологічний вплив.

Головне управління розвідки Міністерства оборони своєю чергою заявило про «цілеспрямовану кампанію дезінформації» проти воєнної розвідки та її бойових підрозділів.