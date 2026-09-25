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Експерти назвали дату, з якої пальне в Україні подорожчає знову

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Експерти назвали дату, з якої пальне в Україні подорожчає знову
Вартість пального залежатиме від податків, курсу євро та світових цін
фото: glavcom.ua

Ціни на пальне зростуть із Нового року: усе через підвищення акцизу на пальне, яке закладено у проєкті держбюджету на 2027 рік

В Україні пальне може знову подорожчати з 1 січня 2027 року через заплановане підвищення акцизного податку. Водночас фактичне зростання цін на АЗС залежатиме не лише від нових ставок, а й від курсу євро, світових цін на нафту та запасів пального у трейдерів. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «103 грн за літр. Чи справедлива така ціна на АЗС?».

Як зміниться акциз

У проєкті держбюджету на 2027 рік передбачено підвищення ставок акцизу на пальне. Для бензину ставка має зрости з 300,8 до 329,9 євро за 1000 літрів, а для дизельного пального – з 253,8 до 291,9 євро.

За розрахунками директора Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергія Сапєгіна, за нинішнього курсу євро саме підвищення акцизу додасть близько 1,49 грн податку на літр бензину та 1,95 грн на літр дизеля.

Оскільки на цю суму також нараховується ПДВ, загалом податки можуть додати до ціни близько 1,79 грн/л бензину та 2,34 грн/л дизеля.

Водночас це не означає автоматичного зростання цін на АЗС саме на зазначені суми.

Чому ціна може зрости не одразу

За словами Сапєгіна, на кінцеву вартість пального впливатимуть також курс євро, світові котирування та запаси пального, які оператори матимуть на момент зміни ставок.

Експерт звертає увагу, що наприкінці 2026 року оператори можуть завезти додаткові обсяги пального за старими ставками акцизу. Через це вплив підвищення податку на цінники може бути частково відтермінований – зокрема, на січень або навіть лютий.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев також очікує подальшого зростання вартості пального після підвищення акцизу. Водночас конкретну суму, яка може додатися до літра, він не називає. За його оцінкою, кінцева ціна залежатиме не лише від податкового навантаження, а й від цінової політики самих трейдерів.

Якими можуть бути ціни у 2027 році

Водночас є й значно вищі оцінки майбутньої вартості пального. Генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін прогнозує, що у лютому 2027 року дизельне пальне може коштувати 115–120 грн за літр.

За найгіршого сценарію він допускає зростання ціни до 140–145 грн/л. Для бензину експерт називав орієнтир 105–110 грн/л, а за несприятливого розвитку ситуації – до 130 грн за літр.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на окремих українських АЗС дизельне пальне вже перевищило 100 грн за літр. Найдорожчий дизель коштував 103 грн/л. Експерти пов'язують нинішнє подорожчання з підвищенням вартості нафтопродуктів у Європі, курсом гривні та особливостями формування цін українськими операторами.

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Теги: ціни пальне дизельне пальне АЗС підвищення цін

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