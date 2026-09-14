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Окремі продукти можуть зникати з полиць супермаркетів: міністр назвав причину

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Окремі продукти можуть зникати з полиць супермаркетів: міністр назвав причину
Через зміни в логістиці окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць магазинів
фото: glavcom.ua

Виробники та торговельні мережі скорочують кількість проміжних складів і шукають способи швидше доставляти товари до окремих магазинів

В Україні перебудовують систему доставки продуктів до магазинів через проблеми з традиційними логістичними маршрутами. Компанії намагаються скоротити кількість проміжних ланок і доставляти товари безпосередньо до торговельних точок. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв’ю РБК-Україна, передає «Главком».

Чому товари можуть зникати з полиць

За словами міністра, ситуація з виробництвом продуктів в Україні залишається стабільною – продовольства достатньо для внутрішнього споживання. Водночас окремі товари можуть тимчасово бути відсутніми у магазинах через складнощі з доставкою.

Звична схема постачання, за якої продукція спочатку надходить на великий склад, а потім розподіляється між магазинами, у багатьох випадках більше не працює. Тому компаніям доводиться використовувати інші варіанти – наприклад, доставляти товар безпосередньо до торговельної точки або через невеликі склади.

Така система потребує більше транспорту, водіїв і часу. Через це перебої з доставкою можуть призводити до тимчасового скорочення асортименту в окремих магазинах.

Виробники та магазини перебудовують доставку

Нова модель передбачає, що компанії орієнтуються на фактичну потребу конкретних торговельних точок і під неї планують постачання. Такий підхід уже використовують на паливному ринку, де обсяги доставки розраховують відповідно до споживання на окремих АЗС.

Тепер подібну систему намагаються застосовувати й у продовольчій торгівлі. Виробники та торговельні мережі спільно визначають маршрути, необхідну кількість транспорту та обсяги продукції.

«Виробники працюють над цим разом із ритейлерами, тому що самостійно забезпечити весь логістичний ланцюг одній зі сторін складно», – зазначив Висоцький.

У деяких випадках транспорт забезпечує виробник, в інших – сама торговельна мережа. Таким чином, компанії намагаються зробити шлях товару від виробництва до магазину коротшим.

Великі склади не зникнуть повністю

Повністю відмовлятися від запасів продукції компанії не планують. Частину товару й надалі зберігатимуть на місці виробництва.

Водночас завдання полягає у зменшенні обсягів продукції, які накопичуються на проміжних складах. Це має зробити постачання більш прямим та оперативним.

За словами міністра, саме логістика зараз залишається головним фактором, який може спричиняти тимчасову відсутність окремих товарів або скорочення їхнього асортименту в магазинах.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що через удари по логістичній інфраструктурі торговельні мережі змушені перебудовувати систему постачання. Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук зазначав, що перехід до більш розгалуженої логістики потребує додаткового транспорту, персоналу та складських потужностей, а частина цих витрат може зрештою позначитися на собівартості товарів.

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Теги: Мінагрополітики ціни продукти Україна

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