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Уряд продовжив пільгові ціни на газ: скільки коштуватиме кубометр

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Уряд продовжив пільгові ціни на газ: скільки коштуватиме кубометр
Рішення уряду стосується побутових споживачів та підприємств теплопостачання
фото: з відкритих джерел

Уряд продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року

Кабінет Міністрів продовжив дію покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Відповідне рішення уряд ухвалив 28 вересня.

Для побутових споживачів це означає збереження чинних умов постачання газу протягом осінньо-зимового періоду. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення уряду.

Скільки коштуватиме газ

Ціна газу для побутових клієнтів «Нафтогазу» наразі становить 7,96 грн за кубометр. Ця вартість діє для понад 12 млн побутових споживачів компанії.

При цьому ціна самого газу та плата за його розподіл є різними складовими платежу. За доставку газу споживачі сплачують окремо за тарифом свого оператора газорозподільної мережі.

Що передбачає рішення уряду

Продовження ПСО стосується не лише населення. Воно також передбачає збереження спеціальних умов постачання природного газу для підприємств теплопостачання.

Крім того, уряд продовжив відповідні умови продажу газу операторам газорозподільних систем та для потреб когенерації на прифронтових територіях.

Чинний режим спеціальних обов'язків діятиме до 31 березня 2027 року.

Нагадаємо, у документах до проєкту держбюджету-2027 Мінфін розглядав кілька сценаріїв зміни ціни газу для населення. За базовим сценарієм, у 2027 році вона могла зрости на 5%, а у 2028 році – ще на 30%. Водночас ці показники є прогнозними та використовувалися для стрес-тестування групи «Нафтогаз», а не як затверджене підвищення ціни.

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Теги: газ тарифи ціни уряд

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