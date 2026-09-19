В Україні впали ціни на ріпчасту цибулю

Збільшення пропозиції на ринку знизило ціни на цибулю

Поточного тижня на українському ринку зафіксовано зниження цін на ріпчасту цибулю. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Головною причиною знижувального тренду став початок збирання пізніх сортів, що спричинило суттєве зростання пропозиції овоча. Наразі вартість цибулі становить 12-18 грн/кг ($0,27-0,40/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж минулого тижня, при чому фермери зараз масово реалізують продукцію, не придатну для тривалого зберігання через якісні характеристики.

Попри поточне здешевлення, ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 35% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Учасники ринку пов'язують це з несприятливими погодними умовами, які призвели до суттєвого скорочення врожаю якісної продукції в цьому сезоні.

Як відомо, тижневі оптові ціни на капусту в Україні демонструють різнонаправлену динаміку.

Найбільше зросла вартість пекінської капусти – вона додала 25% і продається за середньою ціною 50 грн/кг, досягаючи 55 грн на верхній межі. Ціна на броколі піднялася на 20%, її середня вартість становить 90 грн/кг, а максимальна сягає 95 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.