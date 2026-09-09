В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів

За десяток яєць у супермаркетах просять від 49,90 грн

У різних супермаркетах ціна на однакову упаковку може відрізнятися майже на 20 грн

Ціни на курячі яйця в Україні у вересні продовжують зростати. Середня ціна десятка яєць «Квочка» С1 становить 65,15 грн проти 57,12 грн у серпні. «Ясенсвіт» С1 нині в середньому коштує 74,75 грн за 10 штук, тоді як у серпні середня ціна була 59,49 грн. «Главком» перевірив вартість яєць категорії С1 та першої категорії у популярних супермаркетах.

Ціни на яйця можуть відрізнятися залежно від регіону, магазину та актуальних акцій glavcom.ua

Скільки коштують яйця у супермаркетах

Varus – від 49,90 грн;

«Ашан» – від 54,90 грн;

Novus – від 60,59 грн;

«Сільпо» – від 61,59 грн;

АТБ – від 68,50 грн

У Varus десяток яєць «Квочка Файна курка» категорії С1 коштує 49,90 грн. На цю позицію діє знижка 34% – раніше ціна становила 75,50 грн. Ще один варіант – яйця «Від доброї курки Свіжість» категорії С1, 10 штук. Їхня ціна становить 54,90 грн замість 62,50 грн.

Вартість може відрізнятися залежно від магазину, регіону, акцій та наявності товару.

У Novus десяток яєць «Золота Кладка» категорії С1 коштує 60,59 грн. Яйця «Марка Promo» категорії С1 у упаковці з 10 штук коштують 62,99 грн.

В АТБ яйця курячі «Своя лінія» першої категорії, 10 штук, продають за 68,50 грн. Дещо дорожче коштують яйця «Це-яйце! Полтавське» першої категорії – 69,50 грн за 10 штук.

У «Сільпо» яйця курячі «Повна Чаша» першої категорії, білі або коричневі, у пачці з 10 штук коштують 61,59 грн. Водночас яйця «Лавка традицій» «Вільний випас» категорії С1 продаються упаковкою по шість штук за 62,69 грн.

Що впливає на вартість яєць восени

На подорожчання яєць впливає кілька чинників. Восени продуктивність курей-несучок може знижуватися через сезонні зміни. Крім того, на собівартість продукції впливають витрати на корми, електроенергію та логістику. Експерти також пов'язують нинішню динаміку з перебоями в роботі складів і ланцюгів постачання.

На ціни яєць впливають сезонність, вартість кормів, електроенергії та доставки glavcom.ua

Раніше «Главком» писав, що в «Ашані» запровадили обмеження на продаж продуктів. Зокрема, в один чек можна було придбати не більше шести десятків яєць. У компанії пояснили, що це не пов’язано з дефіцитом, а обмеження запровадили для розмежування роздрібних та оптових закупівель.