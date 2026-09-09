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В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів
За десяток яєць у супермаркетах просять від 49,90 грн
фото: glavcom.ua

У різних супермаркетах ціна на однакову упаковку може відрізнятися майже на 20 грн

Ціни на курячі яйця в Україні у вересні продовжують зростати. Середня ціна десятка яєць «Квочка» С1 становить 65,15 грн проти 57,12 грн у серпні. «Ясенсвіт» С1 нині в середньому коштує 74,75 грн за 10 штук, тоді як у серпні середня ціна була 59,49 грн. «Главком» перевірив вартість яєць категорії С1 та першої категорії у популярних супермаркетах.

Ціни на яйця можуть відрізнятися залежно від регіону, магазину та актуальних акцій
Ціни на яйця можуть відрізнятися залежно від регіону, магазину та актуальних акцій
glavcom.ua

Скільки коштують яйця у супермаркетах

  • Varus – від 49,90 грн;
  • «Ашан» – від 54,90 грн;
  • Novus – від 60,59 грн;
  • «Сільпо» – від 61,59 грн;
  • АТБ – від 68,50 грн

У Varus десяток яєць «Квочка Файна курка» категорії С1 коштує 49,90 грн. На цю позицію діє знижка 34% – раніше ціна становила 75,50 грн. Ще один варіант – яйця «Від доброї курки Свіжість» категорії С1, 10 штук. Їхня ціна становить 54,90 грн замість 62,50 грн.

В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів фото 1

Вартість може відрізнятися залежно від магазину, регіону, акцій та наявності товару.

У Novus десяток яєць «Золота Кладка» категорії С1 коштує 60,59 грн. Яйця «Марка Promo» категорії С1 у упаковці з 10 штук коштують 62,99 грн.

В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів фото 2

В АТБ яйця курячі «Своя лінія» першої категорії, 10 штук, продають за 68,50 грн. Дещо дорожче коштують яйця «Це-яйце! Полтавське» першої категорії – 69,50 грн за 10 штук.

В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів фото 3

У «Сільпо» яйця курячі «Повна Чаша» першої категорії, білі або коричневі, у пачці з 10 штук коштують 61,59 грн. Водночас яйця «Лавка традицій» «Вільний випас» категорії С1 продаються упаковкою по шість штук за 62,69 грн.

В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів фото 4

Що впливає на вартість яєць восени

На подорожчання яєць впливає кілька чинників. Восени продуктивність курей-несучок може знижуватися через сезонні зміни. Крім того, на собівартість продукції впливають витрати на корми, електроенергію та логістику. Експерти також пов'язують нинішню динаміку з перебоями в роботі складів і ланцюгів постачання.

На ціни яєць впливають сезонність, вартість кормів, електроенергії та доставки
На ціни яєць впливають сезонність, вартість кормів, електроенергії та доставки
glavcom.ua

Раніше «Главком» писав, що в «Ашані» запровадили обмеження на продаж продуктів. Зокрема, в один чек можна було придбати не більше шести десятків яєць. У компанії пояснили, що це не пов’язано з дефіцитом, а обмеження запровадили для розмежування роздрібних та оптових закупівель.

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Теги: Україна продукти ціни

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