Призначення пенсії: кому можуть не зарахувати стаж

Пенсійний фонд пояснив, у яких випадках можуть не зарахувати стаж

Цьогоріч необхідно буде мати щонайменше 31 рік стажу для виходу на пенсію

Щорічно в Україні змінюється кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Так, у 2024 році необхідно буде мати щонайменше 31 рік. Однак бувають випадки, коли майбутньому пенсіонеру не зараховують частину стажу. Коли це може статися – пояснив Пенсійний фонд України, передає видання «На пенсії».

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Майбутньому пенсіонеру можуть не зараховують частину стажу з таких причин:

роботодавець сплатив страховий внесок не в повному обсязі або не сплатив зовсім;

підприємство накопичило борги зі сплати страхових внесків;

роботодавця визнали банкрутом і борги підприємства було списано: у такому разі працівникам не зарахують страховий стаж;

страхові внески помилково сплатили на інший розрахунковий рахунок;

відбувся збій і через технічні причини сплату внеску не було зараховано.

Пенсійний фонд нагадав, що кожен може дистанційно контролювати сплату роботодавцем єдиного соціального внеску (ЄСВ) і зарахування страхового стажу. Це можна зробити на веб-порталі електронних послуг ПФУ або в застосунку «Пенсійний фонд».

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Нагадаємо, що з 1 січня в Україні, згідно з законом про державний бюджет, зросли пенсії деяких категорій українців внаслідок підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Зокрема, мінімальна заробітна плата тепер на рівні 7100 грн. А розмір мінімальної пенсії з 1 січня становить 2 840 грн.

До слова, військові, як і всі інші працевлаштовані українці, мають право на отримання пенсії – для призначення виплат їм потрібно подати відповідну заяву із документами до районного територіального центру комплектування (ТЦК).