Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки

Розмір мінімальної пенсії з 1 січня становить 2 840 грн

Відсьогодні в Україні, згідно з законом про державний бюджет, зросли пенсії деяких категорій українців внаслідок підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Зокрема, мінімальна заробітна плата буде на рівні 7100 грн.

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«Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій особам, які не працюють, досягли віку 65 років і мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно)», – йдеться в повідомленні ПФУ.

Мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати – 2 840 грн. Також відсьогодні зросли виплати тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян».

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З 1 січня розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, збільшиться до 2361 грн, тоді як прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – до 2920 грн. У результаті розмір надбавки до пенсії почесним донорам України збільшиться з 258,90 до 292 грн.

ПФУ також наголосив, що пунктом прикінцевих положень закону «Про державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій.

Нагадаємо, військові, як і всі інші працевлаштовані українці, мають право на отримання пенсії – для призначення виплат їм потрібно подати відповідну заяву із документами до районного територіального центру комплектування (ТЦК).