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Держдеп повідомив, як США допомагатимуть Україні у 2024 році

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдеп повідомив, як США допомагатимуть Україні у 2024 році
США обіцяють й надалі надавати підтримку Україні
фото: з відкритих джерел

Мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу

Сполучені Штати Америки аргументували зменшення військової допомоги Україні у 2024 році тим, що  прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу.

«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках», – заявив Міллер.

За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

«Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили», – наголосив Міллер.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Теги: США гроші

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