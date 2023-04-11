Ринок нерухомомсті в Україні: як змінилися ціни на житлло (інфографіка)
По всій Україні за місяць відкрилося 34 нових відділи продажів новобудов
Станом на кінець березня 2023 року в Україні відкрито 73,3% відділів продажу новобудов. Найбільше у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.
Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dim.Ria.
Якщо порівнювати ситуацію наприкінці лютого та у березні – по всій Україні зафіксовано зростання цього показника на 1,3%, за місяць відкрилося ще 34 відділи продажів новобудов.
Скільки будинків було введено в експлуатацію
У березні в Україні здали в експлуатацію 66 новобудов, що становлять 120 секцій. У Києві – 5 новобудов та 12 секцій, а в Київській області – 18 новобудов та 33 секції.
Протягом року – з березня 2022 по кінець березня 2023 року – в Україні здали в експлуатацію 378 новобудов та 865 секцій, з них у Києві – 40 новобудов та 128 секцій, а в Київській області – 81 та 208 відповідно.
Нині в Україні серед новобудов, у яких ведуться продажі, 24,33% – це готове житло. У столиці цей показник становить 26,8%.
Протягом березня будівництво відновлено у 30 новобудовах, а протягом року (березень 2022 – березень 2023) – 115 новобудов.
Ціни
Середня ціна за м² на кінець березня в 1-кімнатній квартирі складає 49 542 грн. І це на 1% більше, ніж у лютому 2023 року, і на 38,5% більше, ніж у лютому 2022 року.
У порівнянні з лютим минулого року середня ціна за м² у березні 2023 року в 1-кімнатній квартирі в Харківській області впала на 4,2% і зараз становить 26 612 грн.
Найнижчу середню ціну за м² в 1-кімнатній квартирі в березні 2023 року зафіксовано в Сумській області – 22 128 грн, що на 1% менше, ніж у лютому 2023 року, і на 35,1% більше, ніж у лютому 2022 року.
Зауважимо, під час війни ціни на квартири то падали, то підвищувалися, але станом на квітень 2023 року можна говорити про те, що попит та пропозиція врівноважилися, хоч і не досягли довоєнних показників.
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