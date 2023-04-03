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Житло у Києві стало доступнішим: як змінилися ціни на нерухомість

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Житло у Києві стало доступнішим: як змінилися ціни на нерухомість
Вартість квадратних метрів у столиці наразі у середньому на 20% нижча, ніж до війни
фото з вільних джерел

Вартість квадратних метрів у столиці наразі у середньому на 20% нижча, ніж до війни

У Києві стабілізувався ринок нерухомості. Під час війни ціни на квартири то падали, то підвищувалися, але станом на квітень 2023 року можна говорити про те, що попит та пропозиція врівноважилися, хоч і не досягли довоєнних показників, пише Today. 

За словами ріелторів, у порівнянні з довоєнним періодом житло комфорт-класу у столиці подешевшало на 10-15%, а у дорогому сегменті – до 30%.

Після початку повномасштабного вторгнення, попит на квартири у Києві впав у рази. Більшість громадян, які планували купити квартиру, відстрочили це рішення до найкращих часів. Аналогічно суттєво скоротилася і пропозиція житла на продаж.

На сьогоднішній день, пропозицій на ринку побільшало, ціни помітно відрізняються, залежно від району. Так однокімнатні квартири приблизно однакових параметрів є як за $40 тис., так і за $70 тис.

Якщо говорити про бюджетне житло, то, наприклад, за $20 тис. можна купити малометражну однокімнатну квартиру в столиці площею 17-22,5 кв. м, без ремонту.

Також цю суму можна використати як перший внесок для іпотеки, і вкластися в квадратні метри в новобудові. Нагадаємо, що в Україні, як і раніше, діє державна програма пільгової іпотеки, в рамках якої можна взяти житло під 3-7% річних.

Враховуючи те, що переважна більшість банків зараз хочуть перший внесок у розмірі 40% вартості нерухомості, то маючи на руках $20 тис., можна розглядати покупку житла вартістю до $50 тис. За таку суму можна купити двокімнатну квартиру не в центрі, але неподалік метро, або 1-к квартиру в одному з центральних новобудов. До війни ця ж нерухомість коштувала б удвічі дорожче, як мінімум. Майте на увазі, що це буде квартира без ремонту.

Щоб купити однокімнатну квартиру у Києві з мінімальним ремонтом, потрібно мати на руках щонайменше 32 тис. доларів.

Теги: нерухомість Київ квартира

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