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У Києві ліквідовано наслідки удару «Кинджалом»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві ліквідовано наслідки удару «Кинджалом»
Наслідки удару «Кинджалом» по Києву ліквідовували понад три доби
фото з відкритих джерел

У столиці повністю відновлено електро-, тепло- та водопостачання

У Києві ліквідовано наслідки удару аеробалістичною ракетою типу Кинджал по інфраструктурному об’єкту. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

«В Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста працює в штатному режимі. Київ вистояв. Столицю не зламати!», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також у КМВА додали, що ліквідація наслідків обстрілу об'єкта інфраструктури, тривала понад три доби. Частково були залучені екстрені відключення електроенергії. Майже добу без тепла були 40% мешканців столиці.

Нагадаємо, що 9 березня Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом тієї доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 

Того дня росіяни випустили по Києву практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. У тому числі «Кинджал».

Відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва. Внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.

Теги: водопостачання інфраструктура озброєння населення росіяни Київ

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