Глава МАГАТЕ поїде до Москву найближчими днями
Гроссі налаштований продовжувати свої дипломатичні зусилля, щоб запобігти ядерній аварії на ЗАЕС
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчими днями планує здійснити візит до Москви. Про це повідомляє Rai.
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час телефонної розмови з головою агентства обговорили переговорний процес щодо демілітаризації Запорізької АЕС. Повідомляється, що Таяні підтримав ідею створення зони безпеки навколо ЗАЕС.
«Таяні підтвердив, що італійський уряд рішуче підтримує цю перспективу, у тому числі з урахуванням місії, яку Гроссі збирається зробити найближчими днями до Москви», – заявили в МЗС Італії.
Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.
Гроссі заявив, що візит на Запорізьку атомну електростанцію підтвердив його оцінку серйозності ситуації з ядерною безпекою на найбільшому в Європі такому об’єкті в період посилення військової активності в регіоні.
27 березня глава МАГАТЕ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
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