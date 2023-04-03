Глава МАГАТЕ поїде до Москву найближчими днями

Гроссі налаштований продовжувати свої дипломатичні зусилля, щоб запобігти ядерній аварії на ЗАЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчими днями планує здійснити візит до Москви. Про це повідомляє Rai.

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Глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час телефонної розмови з головою агентства обговорили переговорний процес щодо демілітаризації Запорізької АЕС. Повідомляється, що Таяні підтримав ідею створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

«Таяні підтвердив, що італійський уряд рішуче підтримує цю перспективу, у тому числі з урахуванням місії, яку Гроссі збирається зробити найближчими днями до Москви», – заявили в МЗС Італії.

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Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Гроссі заявив, що візит на Запорізьку атомну електростанцію підтвердив його оцінку серйозності ситуації з ядерною безпекою на найбільшому в Європі такому об’єкті в період посилення військової активності в регіоні.

27 березня глава МАГАТЕ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.