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Доходи від експорту електроенергії вкрай необхідні для відновлення енергосистеми – Комітет Ради з енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Доходи від експорту електроенергії вкрай необхідні для відновлення енергосистеми – Комітет Ради з енергетики
Учасники круглого столу окремо звернули увагу на необхідності впровадження енергоефективних заходів та невідкладного наповнення газових сховищ
скріншот з відео

Під час зустрічі вони обговорили першочергові кроки для розв’язання проблем паливно-енергетичного комплексу

Надлишок електроенергії необхідно експортувати, щоб Україна мала кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні на сайті Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Згідно з ним, Комітет провів засідання підкомітету з енергетичної безпеки, де зібрались народні депутати, керівництво Міністерства енергетики, а також представники українських енергетичних компаній. Під час зустрічі вони обговорили першочергові кроки для розв’язання проблем паливно-енергетичного комплексу.

«Всі без виключення учасники круглого столу погодилися, що допоки в українській енергосистемі існує надлишок (профіцит) електроенергії, необхідно скасувати заборону на її експорт до ЄС. Доходи країни від експорту надлишків електроенергії вкрай необхідні для відновлення енергосистеми після ворожих атак», – йдеться в ньому.

Окремо на зустрічі обговорили необхідність продовження дії законодавчої норми, щодо використання частини доходів оператора системи передачі від продажу перетинів для експорту електроенергії на погашення боргів перед державним підприємством «Гарантований покупець».

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що економіка України потребує коштів від експорту електроенергії.

Теги: Україна експорт економіка

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Економіка

Доходи від експорту електроенергії вкрай необхідні для відновлення енергосистеми – Комітет Ради з енергетики
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