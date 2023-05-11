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Як зміняться ціни на яйця влітку: прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як зміняться ціни на яйця влітку: прогноз
За словами фахівця, після Великодня ціни в супермаркетах знизились на 9-12%
фото з відкритих джерел

Експерт з птахівництва прогнозує, що влітку за одне яйце доведеться платити десь 2,5–3 гривні

Від початку травня ціни на яйця почали падати й ця тенденція до зниження буде спостерігатися влітку. Про це розповів Максим Гопка, аналітик УКАБ, у коментарі 24 Каналу.

За словами фахівця, після Великодня ціни в супермаркетах знизились на 9-12% і варіюються в межах 60,53-70 гривень за десяток, а до середини літа вартість може впасти ще на 30%.

«Поголів’я курей-несучок поступово відновлюється і з потеплінням та збільшенням світлого дня витрати на електроенергію знижуються, що також вплине на собівартість продукту» – сказав Гопка.

Експерт з птахівництва, співробітник НААН Олег Катеринич прогнозує, що влітку за одне яйце доведеться платити десь 2,5-3 гривні.

Нагадаємо, в Україні впродовж останнього року ціни на продукти харчування збільшилися на 31,5%. Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця, олія соняшникова (-0,4%) та інші їстівні тваринні жири (-1,5%).

До слова, скандал із закупівлями яєць за 17 грн не завершився. Ба більше, замість того, аби докорінно змінити процедуру закупівлі харчування, Міноборони перейшло від закупівлі яєць по 17 грн за штуку до закупівлі яблук по 51 грн за кг в оновлених контрактах. 

Раніше Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. Тоді міністерство законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, коли роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8-9 грн. Куряче стегно замовили по 120 грн за кілограм, а в магазині – 80 грн.

 

 

Теги: гроші їжа Міноборони ціни Україна

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