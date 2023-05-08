Друг України Олівер Сміт

Пан Сміт громадянин Польщі. З перших днів російської агресії допомагає Україні

Ми познайомилися недавно – під час церемонії нагородження, яку проводила фундація «Лицар доброї волі». Нагороджували переважно волонтерів, пан Олівер був одним із них. А водночас він був єдиним іноземцем, який удостоївся відзнаки за свої добрі справи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пан Олівер Сміт громадянин Польщі. З перших днів російської агресії допомагає Україні. Навіть створив для цього гуманітарну організацію «Фонд розвитку України», в якій є головою Ради. Можливо, й зараз пан Олівер в Україні. Позавчора він написав мені, що повертається сюди з черговим транспортом бронежилетів і касок по лінії Бахмут – Краматорськ.

А ще, дізнавшись, що я перекладаю художню літературу, пан Олівер сказав, що сам пише вірші і попросив дозволу прислати мені вірш, присвячений пам'яті українського воїна, який загинув кілька місяців тому. Пан Олівер написав цей вірш для його матері як епітафію на могилі героя, а в листі до мене просто зазначив: «Він був хорошою людиною, патріотом, сином, братом і батьком... просто – хорошою людиною».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ось цей вірш пана Олівера Сміта в моєму перекладі:



Померла людина гарна,

й зайшлися плачéм деревця,

і вітер волає марно,

і ниє зболіле серце.

Все темні вдягає шати,

і мовкнуть птахи у вітті,

бо весело щебетати

не можуть цієї миті...

Поринули всі в мовчання:

це шана йому остання...

Хоч час не спинити, всюди –

усе життя, повсякчасно –

він духом із нами буде

і в пам'яті, що не згасне.

Я переклав вірш пана Олівера сьогодні, але ще не надіслав йому переклад, бо хочу надіслати публікацію. А ще хочу, щоб українці запам'ятали це ім'я – Олівер Сміт і знали, що мають у Польщі щирого друга.