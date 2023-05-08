Друг України Олівер Сміт
Пан Сміт громадянин Польщі. З перших днів російської агресії допомагає Україні
Ми познайомилися недавно – під час церемонії нагородження, яку проводила фундація «Лицар доброї волі». Нагороджували переважно волонтерів, пан Олівер був одним із них. А водночас він був єдиним іноземцем, який удостоївся відзнаки за свої добрі справи.
Пан Олівер Сміт громадянин Польщі. З перших днів російської агресії допомагає Україні. Навіть створив для цього гуманітарну організацію «Фонд розвитку України», в якій є головою Ради. Можливо, й зараз пан Олівер в Україні. Позавчора він написав мені, що повертається сюди з черговим транспортом бронежилетів і касок по лінії Бахмут – Краматорськ.
А ще, дізнавшись, що я перекладаю художню літературу, пан Олівер сказав, що сам пише вірші і попросив дозволу прислати мені вірш, присвячений пам'яті українського воїна, який загинув кілька місяців тому. Пан Олівер написав цей вірш для його матері як епітафію на могилі героя, а в листі до мене просто зазначив: «Він був хорошою людиною, патріотом, сином, братом і батьком... просто – хорошою людиною».
Ось цей вірш пана Олівера Сміта в моєму перекладі:
Померла людина гарна,
й зайшлися плачéм деревця,
і вітер волає марно,
і ниє зболіле серце.
Все темні вдягає шати,
і мовкнуть птахи у вітті,
бо весело щебетати
не можуть цієї миті...
Поринули всі в мовчання:
це шана йому остання...
Хоч час не спинити, всюди –
усе життя, повсякчасно –
він духом із нами буде
і в пам'яті, що не згасне.
Я переклав вірш пана Олівера сьогодні, але ще не надіслав йому переклад, бо хочу надіслати публікацію. А ще хочу, щоб українці запам'ятали це ім'я – Олівер Сміт і знали, що мають у Польщі щирого друга.
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