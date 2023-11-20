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Робота в Румунії для українців без знання мови: вакансії та зарплати

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Робота в Румунії для українців без знання мови: вакансії та зарплати
Кожен українець може отримати статус тимчасового захисту в Румунії
фото: Politia de Frontiera Romana/facebook

Українці можуть заробляти до 1500 євро на місяць, а також отримати бонус на Різдво та Великдень 

Близько 140 тис українських біженців знайшли прихисток у Румунії. Про те, на які вакансії та зарплати вони можуть розраховувати без знання мови, розповіла керівниця міжнародної Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко у коментарі РБК.

За її словами, українцям без знання румунської мови і досвіду пропонують роботу на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях.

«В Румунії, як у Польщі або Чехії, теж багато роботи на підприємствах автомобільної галузі, де виробляють комплектуючі для автомобілей. Такі вакансії переважають, оскільки усе більше автоконцернів переносять свої виробничі лінії до Румунії», – зазначила вона.

Крім того, без досвіду та мови роботу можна знайти на заводах м'ясної продукції. На деяких таких підприємствах працівників забезпечують безкоштовним дворазовим харчуванням.

«Базова мінімальна зарплата – 600-640 євро на руки. В місяць можна заробити 1200-1500 євро на руки за рахунок роботи у додаткові години, нічні зміни та премій. На Різдво та Великдень роботодавці також додатково виплачують 50% від зарплати як бонус», – розповіла Нестеренко.

Експертка додала, що більшість роботодавців надають безкоштовно житло, забезпечують безкоштовним проїздом до роботи. Для полегшення комунікації на підприємствах українськими працівниками опікуються координатори, які говорять українською чи російською і знають румунську мову.

Маргарита Нестеренко розповіла, що кожен громадянин України може отримати статус тимчасового захисту в Румунії незалежно від того, чи він перебував в Україні на момент початку війни.

«На відміну від багатьох країн ЄС Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС або має візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах. Після прибуття до Румунії українці можуть звернутися за тимчасовим захистом до Генеральної інспекції імміграції», – заявила вона.

Наявність тимчасового захисту в Румунії дає українцям право на працю без необхідності отримання додаткових дозволів. Крім того, документ дозволяєаво залишитися на один рік в країні з можливістю продовження.

«Українці також мають можливість працевлаштуватися в Румунії на підставі біометричного паспорта і працювати 3 місяці, не отримуючи статус тимчасової охорони. А далі – подати документи на посвідку на проживання на підставі наявності роботи», – розповіла експертка.

Нагадаємо, у Румунії стартували навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зазначається, що Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.

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Теги: зарплата Румунія українці робота біженці

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