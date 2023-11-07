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У Румунію прибули перші винищувачі F-16 для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Румунію прибули перші винищувачі F-16 для ЗСУ
Загалом Нідерланди мають поставити від 12 до 18 винищувачів F-16 Румунії
фото ілюстративне

Амстердам передав перші п'ять одиниць літаків

На територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський. Про це пише The Guardian

Як зазначається, у вівторок Амстердам передав перші п'ять одиниць літаків. Загалом Нідерланди мають поставити від 12 до 18 винищувачів F-16 Румунії в рамках спільної ініціативи щодо навчань ЗСУ. 

Про це заявило міністерство оборони Нідерландів. Голландці також пообіцяли поставити Україні винищувачі F-16 для безпосереднього застосування в боях. Раніше відповідне оголошення також лунало від урядів Данії, Норвегії та Бельгії.

Нагадаємо, раніше Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.

Теги: Володимир Зеленський винищувач навчання Нідерланди пілот Румунія

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