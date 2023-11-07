У Румунію прибули перші винищувачі F-16 для ЗСУ

Амстердам передав перші п'ять одиниць літаків

На територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський. Про це пише The Guardian.

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Як зазначається, у вівторок Амстердам передав перші п'ять одиниць літаків. Загалом Нідерланди мають поставити від 12 до 18 винищувачів F-16 Румунії в рамках спільної ініціативи щодо навчань ЗСУ.

Про це заявило міністерство оборони Нідерландів. Голландці також пообіцяли поставити Україні винищувачі F-16 для безпосереднього застосування в боях. Раніше відповідне оголошення також лунало від урядів Данії, Норвегії та Бельгії.

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Нагадаємо, раніше Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.