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Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
Ірландія дозволила українцям виїхати із країни на новорічні свята
фото із відкритих джерел

Влада Ірландії змінила своє рішення щодо перебування українських біженців у країні у новорічний період

Ірландія змінила правило проживання для українських біженців. Відтепер особам із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період із країни без втрати безкоштовного житла. Поїхати додому чи в іншу країну можна буде з 22 грудня до 5 січня, пише Irishmirror.ie.

Минулого місяця було оголошено, що біженці, які повернулися в Україну на свята, можуть втратити житло, оскільки тривалість дозволеного їм періоду відсутності скоротилася з семи днів до нуля. Це означало, що поїхати в Україну на Різдво вони не могли, бо їхнє місце могли передати іншим біженцям.

Таке правило було першим у серії заходів, спрямованих на зниження привабливості Ірландії для людей, які шукають тимчасового захисту.

Утім, у Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді тепер вирішили дозволити українцям з тимчасовим захистом вільно подорожувати на різдвяний період. Біженці можуть бути відсутніми у державних місцях проживання з 22 грудня по 5 січня, не повідомляючи про це попередньо владі.

Зміна не стосується біженців, які зараз проживають у заставному чи модульному житлі, які і так мають право подорожувати за своїм бажанням.

Як пише видання, біженці повинні повернутися до свого житла в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє місце, а будь-які залишені тут особисті речі будуть утилізовані через 60 днів.

Згідно з новими правилами, українці мають продовжувати сплачувати обов'язкові внески за житло за відсутності. Після 5 січня можуть бути відсутні лише ті, хто має дозвіл на відсутність у виняткових випадках або добровільно відмовився від житла за узгодженою формою. При цьому будь-яка відсутність без дозволу після цієї дати розглядатиметься як відмова та житло може бути перерозподілено, зазначає видання.

Українських біженців також попереджають, що вони залишаються відповідальними за дітей, яких за жодних обставин не можна залишати у приміщеннях без супроводу. 

До слова, влада Ірландії готує суттєві зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік біженців з України. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити уже незабаром. Про це пише The Irish Times.

Уряд сподівається запровадити заходи до кінця цього року, які передбачають зміну соціальних виплат і зобов’яжуть українських біженців платити за проживання, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар. Деталі новацій ще мають бути узгоджені, і будь-які зміни щодо соціальних виплат потребуватимуть законодавства країни, але обидва заходи будуть запроваджені одночасно, зазначає він. 

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Теги: втрати біженці влада житло українці Ірландія свята міністр

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