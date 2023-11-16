Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям

Влада Ірландії змінила своє рішення щодо перебування українських біженців у країні у новорічний період

Ірландія змінила правило проживання для українських біженців. Відтепер особам із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період із країни без втрати безкоштовного житла. Поїхати додому чи в іншу країну можна буде з 22 грудня до 5 січня, пише Irishmirror.ie.

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Минулого місяця було оголошено, що біженці, які повернулися в Україну на свята, можуть втратити житло, оскільки тривалість дозволеного їм періоду відсутності скоротилася з семи днів до нуля. Це означало, що поїхати в Україну на Різдво вони не могли, бо їхнє місце могли передати іншим біженцям.

Таке правило було першим у серії заходів, спрямованих на зниження привабливості Ірландії для людей, які шукають тимчасового захисту.

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Утім, у Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді тепер вирішили дозволити українцям з тимчасовим захистом вільно подорожувати на різдвяний період. Біженці можуть бути відсутніми у державних місцях проживання з 22 грудня по 5 січня, не повідомляючи про це попередньо владі.

Зміна не стосується біженців, які зараз проживають у заставному чи модульному житлі, які і так мають право подорожувати за своїм бажанням.

Як пише видання, біженці повинні повернутися до свого житла в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє місце, а будь-які залишені тут особисті речі будуть утилізовані через 60 днів.

Згідно з новими правилами, українці мають продовжувати сплачувати обов'язкові внески за житло за відсутності. Після 5 січня можуть бути відсутні лише ті, хто має дозвіл на відсутність у виняткових випадках або добровільно відмовився від житла за узгодженою формою. При цьому будь-яка відсутність без дозволу після цієї дати розглядатиметься як відмова та житло може бути перерозподілено, зазначає видання.

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Українських біженців також попереджають, що вони залишаються відповідальними за дітей, яких за жодних обставин не можна залишати у приміщеннях без супроводу.

До слова, влада Ірландії готує суттєві зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік біженців з України. Оплату за житло та скорочення виплат можуть запровадити уже незабаром. Про це пише The Irish Times.

Уряд сподівається запровадити заходи до кінця цього року, які передбачають зміну соціальних виплат і зобов’яжуть українських біженців платити за проживання, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар. Деталі новацій ще мають бути узгоджені, і будь-які зміни щодо соціальних виплат потребуватимуть законодавства країни, але обидва заходи будуть запроваджені одночасно, зазначає він.

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