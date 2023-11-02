Кінець самолікуванню? Радуцький оцінив наслідки запуску е-рецепту

З листопада 2022 року запрацював електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати

З появою е-рецепту пацієнти не лише можуть отримати ліки контрольовано, прозоро та зручно, але й убезпечити своє здоров’я від негативних наслідків неправильного чи самовільного вживання рецептурних препаратів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в коментарі «Главкому».

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Радуцький наголосив, що за даними опитування ВООЗ, 64% українців помилково лікують застуду та грип антибіотиками.

«Як бачимо, значна кількість громадян сама призначає собі сильнодіючі препарати. За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Щоб уникнути випадків самолікування, ми запровадили е-рецепт на всі рецептурні препарати», – пояснив голова комітету Верховної Ради.

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Як зазначив Радуцький, з квітня всі рецептурні ліки в Україні відпускаються за електронним рецептом, виключення – прифронтові регіони, де дозволено видавати рецепт на папері.

«З листопада 2022 року запрацював електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати. Це важливе рішення, що дозволить посилити контроль за відпуском наступної групи рецептурних препаратів в Україні. Фактично е-рецепт прийшов на заміну спеціальним паперовим рецептурним бланкам рожевого кольору, що використовуються для призначення цієї групи ліків. Це був один з етапів запровадження е-рецепту на всі рецептурні препарати», – каже голова комітету Ради.

Електронний рецепт – електронний медичний документ, що формується в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) на підставі внесених медичних записів про стан здоровʼя пацієнта та містить призначення лікаря пацієнтові на певний лікарський засіб. З запровадженням електронного рецепта посилюється відповідальне вживання рецептурних лікарських засобів. Це дозволить мінімізувати прояви самолікування та недоцільного вживання рецептурних препаратів.

Нагадаємо, з 1 квітня для придбання рецептурних препаратів додався цифровий інструмент – е-рецепт.

Також із 13 жовтня відпуск наркотичних препаратів в аптеках здійснюватиметься лише за електронним рецептом. Виняток – прифронтові території та зона бойових дій, де продовжать діяти обидва види рецептів – електронний і паперовий.

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До слова, за перший рік повномасштабної війни кількість українських медиків скоротилася на 14%.