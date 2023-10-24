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Як ЄС перевіряє доходи українських біженців: юрист розкрив деталі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як ЄС перевіряє доходи українських біженців: юрист розкрив деталі
Країни ЄС можуть припинити виплачувати допомогу певним українцям
фото із відкритих джерел

Влада країн ЄС має повне право запросити у біженців інформацію про їх доходи та фінансове становище в Україні

Українських біженців у ЄС змусять показати всі свої статки, зокрема й ті, які вони мають на батьківщині. При цьому можна припустити, що багато одержувачів соцдопомоги від європейських країн її позбавлять. Про це, зокрема, говорить партнер консалтингового агентства SKS Steuerberatung із Німеччини Дмитро Сонкін, пише  Новини.LIVE.

«Це нормальна практика. У контролюючих органів країн перебування українських біженців є підстави вважати, що українські біженці не повністю розкрили інформацію про свої доходи та майно. Виплата ж соціальної допомоги передбачає відсутність майна та доходів. При цьому в кожній країні визначено відповідні межі вартості допустимого майна та доходів», –зазначив німецький юрист Дмитро Сонкін.

У контролюючих органів європейських країн, у яких перебувають наші співвітчизники, виникли сумніви, що українські біженці живуть лише на ті кошти, які їм виплачує країна, яка приймає. Тому вони почали масово надсилати біженцям запити про надання банківських виписок з їхніх рахунків за останні три місяці.

«Україна практично з усіма країнами Європейського Союзу підписала угоди про обмін податковими та банківськими даними. Наскільки я знаю, в Україні ці угоди ще не набули активної фази виконання через війну. Але вони можуть почати діяти теоретично будь-якої миті»,  –  вважає Дмитро Сонкін.

Влада країн ЄС має повне право запросити у біженців, яким вони надали притулок і виплачують соціальну допомогу, інформацію про їх доходи та фінансове становище в Україні, зазначає експерт.

У разі, якщо біженець протестуватиме або заперечуватиме наявність у нього банківського рахунку, все можна легко перевірити і без нього. Між Україною та більшістю країн ЄС укладено двосторонні угоди щодо обміну інформацією про платників податків. Аналогічно відбувається обмін інформацією та з Пенсійним фондом. Таким чином, якщо українці самі відмовляться надавати запитану інформацію, то контролюючі органи європейських країн можуть отримати її у ДПС України та ПФУ.

І навіть більше того,якщо перевіряючі органи дізнаються про можливу наявність у біженця банківських рахунків або істотних доходів, і запитають у людини відповідну інформацію, але отримають відмову в її наданні, тоді вони мають право зупинити платежі та вимагати повернути отримані соціальні виплати.

«Щоб не повертати раніше отримані суми допомоги, українець має довести, що не мав інших доходів. Або, наприклад, надати витяги з банківських рахунків»,  –   коментує юрист.

До слова, проєкт федерального бюджету Німеччини на 2024 рік не передбачає виділення понад 5 млрд євро, які міноборони ФРН потребує на військову допомогу Україні. Про це в неділю, 22 жовтня, повідомило німецьке видання Bild із посиланням на внутрішній документ міноборони.

Прописані в цьому документі кошти на військові потреби України виділятимуть з бюджету «загального фінансового управління». Загалом мінфін Німеччини заклав на допомогу Києву 4 млрд євро на 2024 рік, чого на думку міністерства оборони замало.

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Теги: українці Україна майно притулок біженці обмін

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