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У Румунії стартують навчання українських пілотів на F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Румунії стартують навчання українських пілотів на F-16
На військово-повітряній базі Фетешті у Румунії почалося навчання українських пілотів
фото з відкритих джерел

Навчання у центрі, розташованому за 150 км на схід від Бухареста, триватимуть близько шести місяців

Сьогодні, 13 листопада, у Румунії стартують навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє DW.

Сьогодні міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен відкривають Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті.

Зазначається, що Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.

Компанія Lockheed – виробник F-16 – забезпечує на навчаннях інструкторів і технічний персонал. За оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.

Зазначається, що навчання у центрі, розташованому за 150 км на схід від Бухареста, триватимуть близько шести місяців.

Раніше Ігнат розповідав, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16. Раніше повідомлялося, що на територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський. 

Теги: Румунія навчання влада пілот літак

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