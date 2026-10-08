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Що буде з тарифами на світло під час опалювального сезону? Рішення уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Що буде з тарифами на світло під час опалювального сезону? Рішення уряду
Українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом
фото: glavcom.ua

Корецький: Рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єра Сергія Корецького.

«Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін», – йдеться у повідомленні.

Корецький наголосив, що «на майбутнє уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують».

Зауважимо, що українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом – 4,32 грн за кВт⋅год. Крім того, зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВт·год для будинків з електроопаленням й для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.

Раніше уряд зберіг чинні пільгові ціни на природний газ для населення та виробників теплової енергії до 31 березня. Таким чином, до кінця опалювального сезону підвищення вартості газу для цих категорій не передбачається.

Як повідомлялося, окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Залежно від статусу людини така допомога може поширюватися на кілька видів комунальних послуг. 

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Теги: Сергій Корецький електроенергія енергетика тарифи

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