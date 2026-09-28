Чи підвищать ціну на газ для населення: що вирішив уряд

Пільгові ціни для населення та виробників тепла залишаться чинними до 31 березня

Уряд зберіг чинні пільгові ціни на природний газ для населення та виробників теплової енергії до 31 березня. Таким чином, до кінця опалювального сезону підвищення вартості газу для цих категорій не передбачається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єра.

«Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні», – повідомив премʼєр.

Рішення ухвалили з урахуванням дії мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги під час воєнного стану, а також складної соціально-економічної ситуації в Україні.

Паралельно уряд разом з іншими органами влади працює над удосконаленням тарифної політики. Йдеться про перехід до більш прозорого та справедливого формування тарифів, а також збільшення адресної допомоги для людей, які найбільше її потребують.

Водночас рішення про збереження пільгових цін стосується саме визначених категорій споживачів. Для виробників теплової енергії газ за спеціальними умовами постачання використовується для забезпечення потреб населення.

Уряд зазначає, що продовження пільгових умов має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та не допустити додаткового навантаження на домогосподарства в умовах війни.

Отже, до 31 березня чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла підвищувати не планують. Питання подальшої тарифної політики уряд має врегулювати з урахуванням міжнародних зобов’язань та механізмів адресної підтримки населення.

Наразі для більшості побутових споживачів газ від «Нафтогазу» коштує 7,96 грн за кубометр. Чинний тарифний план «Фіксований» діятиме до кінця березня.

Варто нагадати, що Кабінету міністрів бракує ресурсів для покриття додаткового оборонного запиту до кінця року. Найбільшу частку потреб – $20 млрд – Україна розраховує закрити спільно з міжнародними партнерами, решту компенсувати власними резервами.