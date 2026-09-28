Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Чи підвищать ціну на газ для населення: що вирішив уряд

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Чи підвищать ціну на газ для населення: що вирішив уряд
Продовження пільгових умов має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону
фото: glavcom.ua

Пільгові ціни для населення та виробників тепла залишаться чинними до 31 березня

Уряд зберіг чинні пільгові ціни на природний газ для населення та виробників теплової енергії до 31 березня. Таким чином, до кінця опалювального сезону підвищення вартості газу для цих категорій не передбачається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єра.

«Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні», – повідомив премʼєр.

Рішення ухвалили з урахуванням дії мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги під час воєнного стану, а також складної соціально-економічної ситуації в Україні.

Паралельно уряд разом з іншими органами влади працює над удосконаленням тарифної політики. Йдеться про перехід до більш прозорого та справедливого формування тарифів, а також збільшення адресної допомоги для людей, які найбільше її потребують.

Водночас рішення про збереження пільгових цін стосується саме визначених категорій споживачів. Для виробників теплової енергії газ за спеціальними умовами постачання використовується для забезпечення потреб населення.

Уряд зазначає, що продовження пільгових умов має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та не допустити додаткового навантаження на домогосподарства в умовах війни.

Отже, до 31 березня чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла підвищувати не планують. Питання подальшої тарифної політики уряд має врегулювати з урахуванням міжнародних зобов’язань та механізмів адресної підтримки населення.

Наразі для більшості побутових споживачів газ від «Нафтогазу» коштує 7,96 грн за кубометр. Чинний тарифний план «Фіксований» діятиме до кінця березня.

Варто нагадати, що Кабінету міністрів бракує ресурсів для покриття додаткового оборонного запиту до кінця року. Найбільшу частку потреб – $20 млрд – Україна розраховує закрити спільно з міжнародними партнерами, решту компенсувати власними резервами.

Читайте також:

Теги: газ Україна Сергій Корецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Він також закликав командирів залишати після себе сильніші підрозділи, ніж ті, які вони прийняли
Драпатий розповів, як змінюватиме ЗСУ та командування військом
2 вересня, 13:32
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Україну однією з причин енергетичного шоку
Міністр фінансів США звинуватив Україну у світовому енергетичному шоку
2 вересня, 17:00
Путін: Переворот 2014 року в Україні став першопричиною нинішніх подій
Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією
11 вересня, 23:33
Корецький: За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом
Уряд затвердив нові правила роботи залізниці залежно від рівня повітряної загрози – Корецький
17 вересня, 22:40
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 вересня 2026 року
Курс валют 21 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
21 вересня, 09:31
Науседа: Україна все ще гордо стоїть як незалежна держава
Президент Литви заявив, що перемога України над Росією є ключем до глобальної безпеки
23 вересня, 01:28
Президент також заявив, що Росія не могла уявити, що українські безпілотники зможуть діставати до її підприємств у Сибіру
«Цієї зими буде болісно і Росії»: Зеленський попередив про відповідь на удари окупантів
23 вересня, 21:57
Лі Чже Мьон зазначив, що Київ порушив попередню угоду про нерозголошення
Південна Корея дорікнула Україні через полонених з КНДР: причина
25 вересня, 01:58
Корецький: Очікуємо на якнайшвидше перерахування цих коштів
Фінансова підтримка України. Рада ЄС ухвалила важливе рішення
24 вересня, 15:08

Особисті фінанси

Чи підвищать ціну на газ для населення: що вирішив уряд
Чи підвищать ціну на газ для населення: що вирішив уряд
Долар подешевшав. Курс валют 28 вересня 2026
Долар подешевшав. Курс валют 28 вересня 2026
Ціни на пальне 28 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 28 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 27 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 27 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 27 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 27 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Покупець оплатив товар у соцмережі, а продавець зник: як повернути гроші
Покупець оплатив товар у соцмережі, а продавець зник: як повернути гроші

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua