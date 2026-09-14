ДТЕК за тиждень повернув світло понад 560 тис. родин після обстрілів

Найбільше відновлень було на Донеччині, де світло повернули у понад 260 тисяч домівок

За тиждень енергетики повернули світло понад 560 тисячам сімей після атак – ДТЕК

Енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях, які були без світла внаслідок російських атак. Про це повідомляє ДТЕК.

«З 7 по 13 вересня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 250 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 560 тисяч родин», – йдеться в ньому.

Найбільше відновлень було на Донеччині, де світло повернули у понад 260 тисяч домівок. На Одещині електропостачання відновили для 233,5 тисячі родин, на Дніпропетровщині – для майже 61 тисячі, а на Київщині – для близько 6,4 тисячі.

Енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.