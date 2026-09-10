Нацкомісія запровадила контроль за водоканалами: що перевірятимуть
Під моніторинг потраплять тарифи, скарги споживачів, якість послуг та інвестиційні програми
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запровадила системний моніторинг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Комісія стежитиме за роботою підприємств, тарифами, зверненнями споживачів та якістю послуг. Про це розповідає «Главком» із посиланням на НКРЕКП.
Для цього НКРЕКП затвердила Інструкцію з моніторингу. Документ визначає порядок збору та аналізу інформації, щоб оцінювати стан сфери, відстежувати тенденції та своєчасно виявляти ризики для споживачів і підприємств.
Зокрема, НКРЕКП моніторитиме:
- прозорість діяльності водоканалів;
- тарифи на водопостачання та водовідведення;
- звернення споживачів та результати їх розгляду;
- надійність і безперебійність послуг та якість обслуговування;
- розроблення і виконання інвестиційних програм;
- проєкти за підтримки міжнародних фінансових організацій;
- дотримання підприємствами вимог законодавства;
- показники, які можуть свідчити про ризики порушень.
Інформацію для моніторингу підприємства подаватимуть у визначених формах і з установленою періодичністю. Водночас комісія братиме до уваги дані органів державної влади та місцевого самоврядування, звернення споживачів, результати перевірок і інформацію з відкритих джерел.
За підсумками моніторингу оцінюватимуть стан сфери та готуватимуть аналітичні й статистичні матеріали. Отримані дані також допоможуть визначати необхідність контрольних перевірок правильності встановлення тарифів.
Нова постанова набирає чинності наступного дня після оприлюднення на сайті НКРЕКП і діятиме протягом воєнного стану та ще 12 місяців після його припинення або скасування.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в окремих містах тарифи на воду зросли більш ніж удвічі. Вартість водопостачання та водовідведення у деяких населених пунктах уже сягає 242 грн за кубометр.
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