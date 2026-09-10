Нацкомісія запровадила контроль за водоканалами: що перевірятимуть

Дані про роботу водоканалів збиратимуть також із відкритих джерел та звернень споживачів

Під моніторинг потраплять тарифи, скарги споживачів, якість послуг та інвестиційні програми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запровадила системний моніторинг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Комісія стежитиме за роботою підприємств, тарифами, зверненнями споживачів та якістю послуг. Про це розповідає «Главком» із посиланням на НКРЕКП.

Для цього НКРЕКП затвердила Інструкцію з моніторингу. Документ визначає порядок збору та аналізу інформації, щоб оцінювати стан сфери, відстежувати тенденції та своєчасно виявляти ризики для споживачів і підприємств.

Зокрема, НКРЕКП моніторитиме:

прозорість діяльності водоканалів;

тарифи на водопостачання та водовідведення;

звернення споживачів та результати їх розгляду;

надійність і безперебійність послуг та якість обслуговування;

розроблення і виконання інвестиційних програм;

проєкти за підтримки міжнародних фінансових організацій;

дотримання підприємствами вимог законодавства;

показники, які можуть свідчити про ризики порушень.

Інформацію для моніторингу підприємства подаватимуть у визначених формах і з установленою періодичністю. Водночас комісія братиме до уваги дані органів державної влади та місцевого самоврядування, звернення споживачів, результати перевірок і інформацію з відкритих джерел.

За підсумками моніторингу оцінюватимуть стан сфери та готуватимуть аналітичні й статистичні матеріали. Отримані дані також допоможуть визначати необхідність контрольних перевірок правильності встановлення тарифів.

Нова постанова набирає чинності наступного дня після оприлюднення на сайті НКРЕКП і діятиме протягом воєнного стану та ще 12 місяців після його припинення або скасування.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в окремих містах тарифи на воду зросли більш ніж удвічі. Вартість водопостачання та водовідведення у деяких населених пунктах уже сягає 242 грн за кубометр.