Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» готує суттєве подорожчання проїзду в електричках

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» готує суттєве подорожчання проїзду в електричках
«Укрзалізниця» запроваджує нову систему тарифів на проїзд у приміських поїздах
фото: «Укрзалізниця»

Вартість поїздки за новою тарифною системою становитиме від 30 до 150 грн

«Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Компанія запроваджує шестизонову систему тарифів, за якою вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За новою системою кожна тарифна зона охоплюватиме певну відстань. Незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїде пасажир, вартість квитка буде фіксованою. Діятимуть такі тарифи:

  • до 50 км – 30 грн;
  • 51–90 км – 55 грн;
  • 91–130 км – 75 грн;
  • 131–170 км – 95 грн;
  • 171–250 км – 115 грн;
  • понад 250 км – 150 грн.

Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Із 22 вересня нова система запрацює в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом її поширять і на інші регіони України.

Команда «Укрзалізниці» пояснила, що ситуація з приміськими пасажирськими перевезеннями залишається складною. Частина місцевих адміністрацій хронічно не компенсує перевезення пільговиків. Водночас протягом останніх років подорожчали електроенергія, пальне та інші ресурси, через що зросла собівартість перевезень.

Компанія заявляє, що нова тарифна система дасть змогу частково скоротити збитки від приміських перевезень. При цьому пасажири, які долають максимальну відстань у межах своєї тарифної зони, за даними «Укрзалізниці», взагалі не відчують підвищення вартості проїзду.

Порівняно з попередніми тарифами найбільше подорожчання відчують пасажири, які їздять на коротші відстані в межах нових тарифних зон. Наприклад, поїздка до 30 км раніше коштувала 20 грн, а за новою системою коштуватиме 30 грн. Проїзд на 51–60 км подорожчає з 35 до 55 грн. 

Також у компанії очікують, що зміни допоможуть зберегти наявні приміські маршрути та зупинки, а більше коштів можна буде спрямувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

Нагадаємо, приміські перевезення «Укрзалізниці» роками залишаються збитковими. Близько 90% витрат на утримання електричок фактично покривалися за рахунок доходів компанії від вантажних перевезень. Вартість квитків забезпечувала лише близько 5% собівартості поїздки, а місцеві бюджети компенсували приблизно 40% вартості перевезення пільговиків.

З 2008 року «Укрзалізниця» недоотримала 4,9 млрд грн таких компенсацій. У 2026 році ситуація ускладнилася через те, що збитковим став і вантажний сегмент компанії – його операційний мінус сягнув 11 млрд грн. Однією з причин стало зростання вартості електроенергії у 2,4 раза. Відтак збитковий вантажний бізнес фактично продовжував фінансувати ще більш збиткові приміські перевезення.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця залізниця тарифи квиток потяг перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після евакуації у поїзд влучив російський дрон
«Ми бігли в поле». Оля Полякова з донькою пережили атаку РФ дорогою до Польщі
13 вересня, 15:10
Загалом у потязі перебували близько 120 людей
У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: є загиблий та постраждалі
9 вересня, 17:59
Промисловість закликає державу зменшити тарифне навантаження та відкрити доступ до фінансування
ICC Ukraine закликала знизити тарифне навантаження на промисловість і переглянути умови торгівлі з ЄС
7 вересня, 15:03
Атака сталася поблизу Чорнобаївки на Херсонщині
Окупанти вдарили по пасажирському потягу до Херсона: є поранена
5 вересня, 15:16
«Укрзалізниця» повідомила, що ситуація поступово стабілізується, а відставання рейсів від графіка скорочується
Поїзди по всій Україні вибилися з графіка: затримки сягнули 10 годин
28 серпня, 09:44
Нідерландський волонтер Андріес Гофстра, який допомагав Україні
Нідерландський волонтер раптово помер у поїзді до Києва
22 серпня, 08:15
Пасажир «Укрзалізниці» прихопив гумову жінку під час евакуації
«Романтика» на Київщині: чоловік евакуювався з потяга з гумовою жінкою
18 серпня, 19:07
Український газовидобуток може отримати додатковий ресурс завдяки контрольованому експорту газу
Контрольований експорт може підтримати видобуток, який досі не відновився до довоєнного рівня – експерт
17 серпня, 19:41
GMK Center прогнозує скорочення виробництва у гірничодобувному секторі на 35% порівняно з рівнем першої половини 2026 року
Аналітики розрахували наслідки блокування морського експорту для української металургії
17 серпня, 13:43

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2026: традиції та молитва
Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Хто отримує мільярдні підряди? Аудитори взялися за обласні агролісгоспи
Хто отримує мільярдні підряди? Аудитори взялися за обласні агролісгоспи
Частина українців у Польщі скаржиться на дискримінацію: названо головні причини
Частина українців у Польщі скаржиться на дискримінацію: названо головні причини
Куди летять шахеди? Флеш запропонував відкрити українцям важливі дані
Куди летять шахеди? Флеш запропонував відкрити українцям важливі дані
Поліція планує запустити «фантоми» ще у двох областях України
Поліція планує запустити «фантоми» ще у двох областях України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
54K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua