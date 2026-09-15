«Укрзалізниця» готує суттєве подорожчання проїзду в електричках

Вартість поїздки за новою тарифною системою становитиме від 30 до 150 грн

«Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Компанія запроваджує шестизонову систему тарифів, за якою вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За новою системою кожна тарифна зона охоплюватиме певну відстань. Незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїде пасажир, вартість квитка буде фіксованою. Діятимуть такі тарифи:

до 50 км – 30 грн;

51–90 км – 55 грн;

91–130 км – 75 грн;

131–170 км – 95 грн;

171–250 км – 115 грн;

понад 250 км – 150 грн.

Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Із 22 вересня нова система запрацює в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом її поширять і на інші регіони України.

Команда «Укрзалізниці» пояснила, що ситуація з приміськими пасажирськими перевезеннями залишається складною. Частина місцевих адміністрацій хронічно не компенсує перевезення пільговиків. Водночас протягом останніх років подорожчали електроенергія, пальне та інші ресурси, через що зросла собівартість перевезень.

Компанія заявляє, що нова тарифна система дасть змогу частково скоротити збитки від приміських перевезень. При цьому пасажири, які долають максимальну відстань у межах своєї тарифної зони, за даними «Укрзалізниці», взагалі не відчують підвищення вартості проїзду.

Порівняно з попередніми тарифами найбільше подорожчання відчують пасажири, які їздять на коротші відстані в межах нових тарифних зон. Наприклад, поїздка до 30 км раніше коштувала 20 грн, а за новою системою коштуватиме 30 грн. Проїзд на 51–60 км подорожчає з 35 до 55 грн.

Також у компанії очікують, що зміни допоможуть зберегти наявні приміські маршрути та зупинки, а більше коштів можна буде спрямувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів.

Нагадаємо, приміські перевезення «Укрзалізниці» роками залишаються збитковими. Близько 90% витрат на утримання електричок фактично покривалися за рахунок доходів компанії від вантажних перевезень. Вартість квитків забезпечувала лише близько 5% собівартості поїздки, а місцеві бюджети компенсували приблизно 40% вартості перевезення пільговиків.

З 2008 року «Укрзалізниця» недоотримала 4,9 млрд грн таких компенсацій. У 2026 році ситуація ускладнилася через те, що збитковим став і вантажний сегмент компанії – його операційний мінус сягнув 11 млрд грн. Однією з причин стало зростання вартості електроенергії у 2,4 раза. Відтак збитковий вантажний бізнес фактично продовжував фінансувати ще більш збиткові приміські перевезення.