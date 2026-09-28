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Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом – Корецький

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом – Корецький
Російські атаки вже спричиняли перебої в роботі окремих цифрових сервісів після ударів по дата-центрам
фото: ДСНС

Уряд захищає цифрову інфраструктуру та переносить частину даних і обладнання у безпечніші місця

Україна готується до найгіршого сценарію розвитку подій на тлі російських ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Водночас уряд працює над тим, щоб зберегти доступ до інтернету та цифрових сервісів. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив в інтерв'ю телемарафону «Єдині новини», пише «Главком»

За словами глави уряду, питання захисту дата-центрів і мобільного зв'язку обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. «Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни», – сказав Корецький.

Прем'єр розповів, що держава використовує кілька способів захисту цифрової інфраструктури. Частину обладнання та систем можуть розміщувати під землею, частину даних – дублювати у хмарних сховищах, а окремі ресурси – фізично переносити за межі України.

За його словами, ці підходи можуть використовуватися одночасно. Єдиного універсального рішення для всіх об'єктів немає, тому уряд оцінює ризики для кожної конкретної системи.

«Щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути – всі три одночасно», – пояснив Корецький. Він додав, що під час планування захисту держава має виходити саме з найгіршого сценарію та відповідно готувати резервні рішення.

Останніми днями російські атаки вже спричиняли перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Зокрема, внаслідок ударів по дата-центру Cosmonova у Києві частина клієнтів компанії могла мати проблеми з інтернетом. Компанія повідомила, що дата-центр більше не працюватиме, а сервіси відновлюють із резервних майданчиків.

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Теги: росія обстріл інтернет Україна Сергій Корецький

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