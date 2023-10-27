Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру

Триденний рюкзак бійця збирається, залежно від поставлених задач

Загальна вартість спорядження на кожного бійця бригади «Азов» перевищує мільйон гривень. Про це розповів командир відділення РРСП з позивним «Фрост» журналістці Раміні Есхакзай, яка випустила на своєму YouTube-каналі «RAMINA» випуск з бійцями цієї бригади.

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За його словами, триденний рюкзак розвідника залежить від пори року і задач. «Фрост» підкреслив, що, перш за все знадобиться каримат, щоб військовий не спав на землі, незалежно де він буде. Також треба обов'язково мати з собою сухпай, закуповуються сухе м'ясо, батончики, сухофрукти.

«Вода на кілька днів, дальномір, набір шестигранників, «спальник», маскувальний халат, особливо в лісі дуже рятує. Одяг сухий переодягнутися, плащ-намет, компас. Кулеметна стрічка, powerbank, мотузка, тепловізор, мінімальна аптечка. Звичайно ношу з собою пістолет», – додав боєць «Азову».

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Він резюмував, що спорядження загалом зі зброєю коштує більше мільйона гривень.

Нагадаємо, «вагнерівці» в Сирії взяли за основу ІДІЛівську систему оборони, яка є вкрай ефективною, і яку тепер використовують українські військові. Про це повідомив командир Третьої штурмової бригади, засновник «Азову» та колишній народний депутат Андрій Білецький