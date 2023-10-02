Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт

Парламентарі хочуть дозволити призивати осіб і похилого віку, але за деяких умов

В рамках мобілізації в Україні призивають на службу осіб віком від 18 до 60 років, але народні обранники планують розширити це обмеження. В Раді зареєстрували законопроєкт №10084, який покликаний зняти вікові обмеження.

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У разі прийняття документа з'явиться можливість мобілізувати і чоловіків, старших за 60 років. Військовий вік для простих солдатів хочуть підвищити з 60 років до 65, а для вищого військового керівництва – з 65 до 70 років.

Нардепи пропонують чоловіків старших за 60 років призивати лише за таких умов:

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висока професійна підготовка, досвід практичної роботи на посаді;

визнання ВЛК як придатних за станом здоров’я для проходження військової служби;

бажання служити у лавах ЗСУ.

В пояснювальній записці говориться, що на початку повномасштабного вторгнення велика кількість військовослужбовців, які були мотивованими та придатними за станом здоров’я, мали достатню фізичну підготовку та військовий вишкіл, мобілізувалися у віці, близькому до граничного. При цьому деякі з них вже досягли граничного віку.

Автори проєкту підкреслили, що чимало таких громадян мають бажання мобілізуватись – деякі з них навіть звертались до суду з вимогою надати їм право на проходження військової служби.

Парламентарі називають неспроможність осіб, старших за 60 років служити, незважаючи на бажання та мотивацію, ейджизмом, тобто дискримінацією за віковою ознакою.

Нагадаємо, секретар Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попередив про те, що мобілізація в Україні може посилитись. Таким чином народний депутат прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що Росія може розпочати нову хвилю примусової мобілізації від 400 до 700 тисяч осіб. Костенко зазначив, що в результаті мобілізацію в Україні теж можуть посилити і вона стане інтенсивнішою.