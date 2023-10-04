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Зеленський дозволив військовослужбовцям бути заступниками міністра, але є умова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський дозволив військовослужбовцям бути заступниками міністра, але є умова
Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника глави будь-якого міністерства
фото з відкритих джерел

Посада заступника міністра може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану та до його припинення

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника глави відомства будь-якого з міністерств. Про це йдеться в указі президента.

Зокрема, посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану та до його припинення.

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника міністра
Президент України Володимир Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника міністра
фото: скріншот
Зеленський дозволив військовослужбовцям бути заступниками міністра, але є умова фото 1
фото: скріншот

До слова, ходять чутки, що одним із заступників очільника Міноборони Рустема Умєрова може стати командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова. До слова, 5 вересня Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони.

Раніше Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

До слова, уряд призначив трьох заступників міністра оборони України.

Теги: міністр Міноборони військові Володимир Зеленський Сергій Наєв

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