Зеленський дозволив військовослужбовцям бути заступниками міністра, але є умова

Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника глави будь-якого міністерства

Посада заступника міністра може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану та до його припинення

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника глави відомства будь-якого з міністерств. Про це йдеться в указі президента.

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Зокрема, посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану та до його припинення.

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника міністра фото: скріншот

фото: скріншот

До слова, ходять чутки, що одним із заступників очільника Міноборони Рустема Умєрова може стати командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова. До слова, 5 вересня Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони.

Раніше Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

До слова, уряд призначив трьох заступників міністра оборони України.