Росія вночі атакувала дронами Одещину та Миколаївщину: Кім розповів деталі обстрілу

Один баражуючий боєприпас іранського виробництва ліквідував один із підрозділів ВМС у небі над Одеською областю

У ніч на 3 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони збили над Одеською та Миколаївською областями 17 ворожих дронів-камікадзе типу «Шахед» під час відбиття чергової повітряної атаки російських окупантів. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ та голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131», – розповів Кім.

Крім того, ще один баражуючий боєприпас іранського виробництва ліквідував один із підрозділів ВМС у небі над Одеською областю

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе Shahed-136/131», – розповіли військові.

Нагадаємо, російські загарбники цієї ночі влаштували черговий повітряний удар по території України. У південно-східних частинах країни оголошували повітряну тривогу через застосування противником ударних БПЛА та балістичних ракет.

Як розповів вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, силами ППО над областю було збито 13 дронів-камікадзе та одну крилату ракету.

Триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.