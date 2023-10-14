Більш як дві сотні українців заблоковані в Секторі Гази – Лубінець

Люди в Секторі Газа перебувають без світла, комунікацій, у небезпеці

Омбудсмен прибув до Каїру для участі в налаштуванні механізму евакуації українських громадян

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипету Каїру для участі в налаштуванні механізму евакуації українських громадян зі Смуги Гази. Про це він заявив 14 жовтня.

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«Внаслідок нападу терористів «Хамас» на Ізраїль, у Секторі Газа залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти», – заявив він.

Омбудсмен додав, що пункт перетину Рафах на кордоні між Єгиптом і Смугою Гази лишається заблокованим. Відтак за рішенням президента Зеленського він прибув до Каїру для зустрічей із «відповідними органами задля вирішення цього гуманітарного питання».

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«Наразі я співпрацюю з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України. Зокрема, провів зустріч із Президенткою комісії Муширою Хаттаб. Основне питання – механізм повернення додому українців. Також в активному режимі працюють українські дипломати та інші компетентні органи держвлади України», – додав Лубінець.

За даними Міністерства закордонних справ, відомо про 11 громадян України, загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль.

Армія Ізраїлю 13 жовтня заявила, що піхота і танки здійснили перші рейди в Газі для боротьби з бойовиками, знищення зброї й отримання інформації про місця перебування заручників, захоплених бойовиками палестинського екстремістського угруповання «Хамас» під час атак 7 жовтня.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

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9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів.

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.