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ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Задокументовано позасудову страту 25 російських і 21 українського військовополоненого
фото з відкритих джерел

Із 56 українських військовослужбовців 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань

Управління Верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало шість випадків позасудових страт українських військовополонених за період з лютого до липня 2023 року. Про це йдеться у доповіді ООН щодо ситуації в Україні.

Згідно зі звітом, страт російських військовополонених за час звітного періоду не зафіксували. Однак є шість автентичних відео, на яких зображені страти українських військових росіянами. Серед них розстріл Олександра Мацієвського після його слів «Слава Україні» та обезголовлення військового.

«У двох відео, які з’явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня 2023 року, члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав «Слава Україні». На другому відео російський військовослужбовець обезголовив українського полоненого», – зазначають у доповіді.

Представники ООН наголосили, що страти військовополонених є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і воєнними злочинами. За їхніми даними, від 24 лютого 2022 року задокументовано позасудову страту або катування до смерті 25 російських і 21 українського військовополоненого.

У звіті йдеться про те, що ООН продовжувала документувати дані про тортури й жорстоке поводження з військовополоненими України, включно з примусовою працею.

Із 56 українських військовослужбовців, опитаних представниками місії ООН у звітний період, 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань і жорстокого поводження чи сексуального насильства, зокрема примусового оголення і погроз.

В Управлінні Верховного комісара ООН також повідомили, що з 26 опитаних ними російських полонених 12 заявили про катування під час допитів.

Зазначається, що влада України продовжувала використовувати неофіційні місця для утримання полонених. Представники ООН отримали інформацію про те, що ГУР Міністерства оборони України продовжувало утримувати неофіційний пункт військовополонених у своїй штаб-квартирі на Рибальському острові в Києві.

Водночас в ООН заявили, що визнають зусилля уряду України щодо покращення умов для російських військовополонених.

Нагадаємо, моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні виступила із закликом до держав-членів ООН вимагати від влади РФ надати доступ незалежним спостерігачам до всіх полонених та в'язнів. 

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Теги: росія ООН полон військові влада

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