Скільки світла «з'їсть» гірлянда на різдвяні та новорічні свята: роз'яснення

Працювати гірлянди можуть, як на батарейках, так і від мережі

За годину роботи гірлянда зі звичайними лампами розжарювання споживатиме від 0,020 до 0,050 кВт∙год

Гірлянди бувають різних видів, наприклад, зі звичайними лампами розжарювання (вони споживають більше електроенергії) або LED (вони споживають менше електроенергії). Компанія Yasno пояснила, на скільки збільшиться рахунок за електроенергію, якщо під час наявності світла вмикати гірлянди.

Працювати гірлянди можуть, як на батарейках, так і від мережі. Якщо говорити про гірлянди на батарейках, то користування ними ніяк не відобразиться на рахунках за електроенергію, але якщо розглянути ті, яким для роботи потрібна електроенергія, то картина буде трохи інша. Ще має значення довжина гірлянди і кількість лампочок, а також режим роботи.

Скільки споживатиме світла гірлянду на 100 лампочок

LED-гірлянда:

за одну годину безперервної роботи вона споживатиме в середньому від 0,003 до 0,007 кВт∙год;

за вісім годин роботи протягом 30 днів, споживання електроенергії складе орієнтовно 0,024-0,056 кВт∙год.

Гірлянда із звичайними лампами розжарювання:

за годину роботи – від 0,020 до 0,050 кВт∙год;

за вісім годин роботи протягом 30 днів – 4,8-12 кВт∙год.

Аби дізнатися скільки коштуватиме святкова атмосфера в гривнях, отримані орієнтовні кВт∙год потрібно помножити на діючий тариф для населення на електроенергію 4,32 грн. Натомість якщо вмикати гірлянду після 23:00, коли діє нічний тариф (за умови наявності двозонного лічильника), то сума буде ще меншою. Для порівняння один лише електрочайник може споживати за один цикл роботи до 2,2 кВт∙год.

Крім того, ще можна вмикати гірлянди від зарядних станцій та павербанків і, тим самим, забезпечувати помешкання освітленням у години відсутності електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, через війну в Україні постійно зростають ціни на продукти. Науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість різдвяного столу 2024 року за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня цього року.

Так, різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні – обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1365 грн.