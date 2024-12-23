Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Скільки світла «з'їсть» гірлянда на різдвяні та новорічні свята: роз'яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки світла «з'їсть» гірлянда на різдвяні та новорічні свята: роз'яснення
Працювати гірлянди можуть, як на батарейках, так і від мережі
фото з відкритих джерел

За годину роботи гірлянда зі звичайними лампами розжарювання споживатиме від 0,020 до 0,050 кВт∙год

Гірлянди бувають різних видів, наприклад, зі звичайними лампами розжарювання (вони споживають більше електроенергії) або LED (вони споживають менше електроенергії). Компанія Yasno пояснила, на скільки збільшиться рахунок за електроенергію, якщо під час наявності світла вмикати гірлянди.

Працювати гірлянди можуть, як на батарейках, так і від мережі. Якщо говорити про гірлянди на батарейках, то користування ними ніяк не відобразиться на рахунках за електроенергію, але якщо розглянути ті, яким для роботи потрібна електроенергія, то картина буде трохи інша. Ще має значення довжина гірлянди і кількість лампочок, а також режим роботи.

Скільки споживатиме світла гірлянду на 100 лампочок

LED-гірлянда:

  • за одну годину безперервної роботи вона споживатиме в середньому від 0,003 до 0,007 кВт∙год;
  • за вісім годин роботи протягом 30 днів, споживання електроенергії складе орієнтовно 0,024-0,056 кВт∙год.

Гірлянда із звичайними лампами розжарювання:

  • за годину роботи – від 0,020 до 0,050 кВт∙год;
  • за вісім годин роботи протягом 30 днів – 4,8-12 кВт∙год.

Аби дізнатися скільки коштуватиме святкова атмосфера в гривнях, отримані орієнтовні кВт∙год потрібно помножити на діючий тариф для населення на електроенергію 4,32 грн. Натомість якщо вмикати гірлянду після 23:00, коли діє нічний тариф (за умови наявності двозонного лічильника), то сума буде ще меншою. Для порівняння один лише електрочайник може споживати за один цикл роботи до 2,2 кВт∙год.

Крім того, ще можна вмикати гірлянди від зарядних станцій та павербанків і, тим самим, забезпечувати помешкання освітленням у години відсутності електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, через війну в Україні постійно зростають ціни на продукти. Науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість різдвяного столу 2024 року за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня цього року.

Так, різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні – обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1365 грн.

Читайте також:

Теги: Різдвяні свята електроенергія тарифи гроші новорічні свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словаччина входить до числа небагатьох країн, які залежать від російського газу
Фіцо почав погрожувати Україні через заборону транзиту російського газу
20 грудня, 14:02
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 18 грудня
17 грудня, 17:58
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів
Відключення світла в Києві та області 15 грудня: як діятимуть графіки
15 грудня, 09:06
Нарахування за теплопостачання за листопад 2024 року зросли на 6,5 відсотка в порівнянні з минулим роком
«Київтеплоенерго» пояснило, чому суми в платіжках за тепло більші, ніж зазвичай
15 грудня, 07:12
Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги
Масований обстріл: «Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
13 грудня, 11:34
Графіки відключення світла на 11 грудня: дані від «Укренерго»
Графіки відключення світла на 11 грудня: дані від «Укренерго»
10 грудня, 18:45
Росія користується всіма методами поширення дезінформації про стан української енергетики
Міненерго повідомило, як визначає час майбутніх масованих обстрілів енергетики
5 грудня, 14:20
Олег Мітрохін
40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету – Олег Мітрохін
5 грудня, 12:30
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Графіки відключення світла на 3 грудня: дані «Укренерго»
2 грудня, 18:11

Особисті фінанси

Скільки світла «з'їсть» гірлянда на різдвяні та новорічні свята: роз'яснення
Скільки світла «з'їсть» гірлянда на різдвяні та новорічні свята: роз'яснення
В українців, які мають російські чи білоруські рублі на рахунках, залишилося лічені дні? Роз’яснення Нацбанку
В українців, які мають російські чи білоруські рублі на рахунках, залишилося лічені дні? Роз’яснення Нацбанку
Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році
Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році
Скільки заробляють директори українських аеропортів під час повномасштабної війни: інфографіка
Скільки заробляють директори українських аеропортів під час повномасштабної війни: інфографіка
Названо головні критерії оренди житла для українців
Названо головні критерії оренди житла для українців
Яке місто найпопулярніше для подобової оренди житла у 2024 році
Яке місто найпопулярніше для подобової оренди житла у 2024 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
48K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
23K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
22K
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим
17K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua