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Міненерго повідомило, як визначає час майбутніх масованих обстрілів енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міненерго повідомило, як визначає час майбутніх масованих обстрілів енергетики
Росія користується всіма методами поширення дезінформації про стан української енергетики
фото з відкритих джерел

РФ здійснює кібератаку на об'єкти енергетичного сектору України за два дні до масованих обстрілів енергетики

За два дні до масованих обстрілів енергооб’єктів в Україні росіяни проводять кібератаки на енергетичний сектор. Про це повідомив заступник глави Міністерства енергетики Роман Андарак, пише «Інтерфакс-Україна».

«За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об'єктів енергетичного сектору. Тоді ми знаємо, що через один-два дні буде обстріл», – каже він.

Посадовець також наголосив, що Росія активно користується всіма методами поширення дезінформації, спрямованої на формування паніки серед населення, застосовує інформаційно-психологічні маніпуляції та пропаганду щодо стану енергетики.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. 

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

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Теги: енергетика електроенергія обстріл війна Міненерго кібератака

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