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40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету – Олег Мітрохін

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету – Олег Мітрохін
Олег Мітрохін

Українські приватні виробники, навіть працюючи під обстрілами й у складних умовах, демонструють високу якість і дотримуються термінів

Локалізація – тобто політика пріоритету державних закупівель у національного виробника – забезпечує десятки тисяч робочих місць для українців, а 40% грошей, сплачених державою українському виробнику, повертаються до бюджету у вигляді податків. При замовленні в іноземного виробника повертається від 0 до 10-15%. Про це у своїй колонці написав український підприємець Олег Мітрохін. 

Коли продукція виробляється всередині країни, ризики затримок або зривів поставок мінімізуються. Тим більше, що українські приватні виробники, навіть працюючи під обстрілами й у складних умовах, демонструють високу якість і дотримуються термінів, на відміну від деяких іноземних компаній чи державних підрядників, пояснює підприємець. Крім того, закупівлі у вітчизняних виробників стимулюють економіку, створюють робочі місця і наповнюють бюджет, що є критично важливим у період війни. 

Міністерство економіки планує затвердити проєкт постанови, який передбачає обов’язкову частку локалізації у 25% для продукції легкої промисловості з 2025 року, з подальшим підвищенням цього показника до 40%. Це дозволить не тільки запобігти зловживанням із прихованим імпортом, але й гарантувати, що державні кошти підтримуватимуть українського виробника, пояснює автор.

Олег Мітрохін – бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК – провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки. 

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Теги: бюджет гроші бізнес

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