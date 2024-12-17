Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 18 грудня

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після масованих російських атак

Завтра, 18 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 18 грудня

Відключення для побутових споживачів:

07:00 – 20:00 – пів черги відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як зазначає пресслужба, причиною обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

«Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в повідомленні.

Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. «Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком», – зазначає «Укренерго».

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 17 грудня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Як відомо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.