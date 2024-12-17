Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 18 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 18 грудня
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
фото: glavcom.ua

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після масованих російських атак

Завтра, 18 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 18 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 07:00 – 20:00 – пів черги відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Як зазначає пресслужба, причиною обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

«Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в повідомленні.

Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. «Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком», – зазначає «Укренерго».

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 17 грудня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Як відомо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини вдалося відновити подачу світла, тепла й води
Шмигаль розповів про ліквідацію наслідків атаки на українську енергетику
18 листопада, 16:39
Для України графіки погодинного відключення електроенергії – справа не нова
Ясно? Нові графіки відключення світла: у чому секрет Енергетика
11 грудня, 15:51
Ентоні Блінкен та Андрій Сибіга після підписання меморандуму
Україна та США підписали меморандум про енергетичну підтримку на понад $800 млн
3 грудня, 20:03
Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»
Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»
27 листопада, 15:59
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 28 листопада
27 листопада, 18:57
Через прайс-кепи Україна не може повноцінно використати квоту на імпорт електроенергії з ЄС
Центр Разумкова пояснив, чому Україна не може імпортувати потрібні обсяги електроенергії
30 листопада, 15:18
Підвищення тарифів на транспортування газу. Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати звернувся до НКРЕКП
Підвищення тарифів на транспортування газу. Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати звернувся до НКРЕКП
10 грудня, 18:50
Оновлений персональний склад Наглядової ради «Укренерго» сформований повністю
Уряд погодив новий склад Наглядової ради «Укренерго»: список
11 грудня, 15:37
Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва
Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва
12 грудня, 11:34

Події в Україні

Міноборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу
Міноборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу
Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 18 грудня
Відключення світла повертаються: як діятимуть графіки 18 грудня
До кінця 2024 року на кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску
До кінця 2024 року на кордоні з Польщею запрацює ще один пункт пропуску
Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення
Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення
Негода в Україні: знеструмлено майже 400 населених пунктів
Негода в Україні: знеструмлено майже 400 населених пунктів
Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ
Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
80K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
12K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну
7504
Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського на своїй інавгурації

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua