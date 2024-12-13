Масований обстріл: «Укренерго» повідомило про стан енергосистеми

Ворог здійснив вже дванадцяту від початку року масовану атаку на енергосистему

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах. Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Вночі та вранці ворог здійснив вже дванадцяту від початку року масовану атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме – кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу.

«Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба, споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні. Станом на 6:00, його рівень був таким же, як в цей час у четвер.

«Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після дванадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. Через це – вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – додало «Укренерго».

Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Ворог здійснив черговий масований удар по Україні. За попередніми даними, Російська Федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.