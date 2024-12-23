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Аварійні відключення в Україні: коли буде скасовано обмеження для побутових споживачів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Аварійні відключення в Україні: коли буде скасовано обмеження для побутових споживачів
Орієнтовний час завершення робіт – до 17:00
фото з відкритих джерел

«Укренерго»: Як тільки роботи будуть завершені – обмеження для побутових споживачів буде скасовано

Сьогодні, 23 грдня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Про це повідомляє «Укренерго». 

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

«Як тільки роботи будуть завершені – обмеження для побутових споживачів буде скасовано», – йдеться у повідомленні. 

Орієнтовний час завершення робіт – до 17:00.

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для відновлення пошкоджених та зруйнованих росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури. 

Якщо є світло, громадянам не варто вмикати кілька потужних приладів одночасно, додали в «Укренерго». 

Нагадаємо, через надмірне споживання електроенергії у столиці та Дніпрі запроваджено екстрені відключення. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. «Укренерго» дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему. Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади», – зазначив він. Згодом стало відомо, що екстрені відключення також на Київщині Дніпропетровщині, Донеччині.

Як повідомлялося, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: відключення світла обмеження

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