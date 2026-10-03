Samsung підняла ціни на флагмани Galaxy S26: скільки коштують

Найбільше подорожчала версія Galaxy S26 Ultra на 1 ТБ

Компанія Samsung підвищила ціни на більшість конфігурацій Galaxy S26 на тлі дефіциту чипів пам’яті. У США базові версії S26, S26+ та S26 Ultra додали по $100, а найдорожчий S26 Ultra з накопичувачем на 1 ТБ – $200. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg та Reuters.

Скільки тепер коштують Galaxy S26

Нові цінники у США набули чинності 1 жовтня, їх бачимо на сайті Samsung. Найдоступніша версія Galaxy S26 на 256 ГБ подорожчала з $899,99 до $999,99, а S26+ з таким самим накопичувачем – з $1099,99 до $1199,99. Стартова ціна S26 Ultra зросла з $1299,99 до $1399,99.

Повний перелік нових і колишніх цін у США:

Galaxy S26, 256 ГБ – $999,99 (було $899,99);

Galaxy S26, 512 ГБ – $1199,99 (було $1099,99);

Galaxy S26+, 256 ГБ – $1199,99 (було $1099,99);

Galaxy S26+, 512 ГБ – $1399,99 (було $1299,99);

Galaxy S26 Ultra, 256 ГБ – $1399,99 (було $1299,99);

Galaxy S26 Ultra, 512 ГБ – $1599,99 (було $1499,99);

Galaxy S26 Ultra, 1 ТБ – $1999,99 (було $1799,99).

Подібне підвищення Samsung застосувала й у Південній Кореї. За даними Yonhap, базовий Galaxy S26 на 256 ГБ подорожчав приблизно з $919 до $1029. Версії S26+ і S26 Ultra на 256 ГБ додали близько $110, а Galaxy S26 Ultra на 1 ТБ подорожчав до приблизно $2068.

Про зміну цін в Україні джерела не повідомляють.

Це не перше подорожчання покоління. На старті продажів у березні базові S26 і S26+ уже коштували на $100 більше за S25. Для S26 Ultra нинішнє коригування – перше підвищення цієї лінійки від початку 2024 року. До того ж американський S26 Ultra тепер дорожчий за стартову ціну iPhone 18 Pro Max ($1299), яку оголосила Apple на початку вересня.

Чому Samsung підняла ціни

Samsung пояснює подорожчання дефіцитом пам’яті. Виробники чипів нарощують випуск продукції для систем штучного інтелекту та дата-центрів, і це відбирає потужності в звичайної пам’яті. 29 вересня виконавчий віцепрезидент Samsung Electronics Кім Теу у заяві Reuters повідомив, що частка високошвидкісної пам’яті HBM у виробничих потужностях DRAM у світі наступного року може зрости майже до 30% проти близько 20% нині. HBM і звичайна DRAM конкурують за ті самі кремнієві пластини, тому розширення HBM може обмежити пропозицію звичайної пам’яті.

Про напружену ситуацію на ринку свідчить і звіт Micron. 30 вересня компанія спрогнозувала виручку наступного кварталу на рівні $61,5 млрд (аналітики очікували близько $57 млрд). Також Micron повідомила, що клієнти збільшили зобов’язання за довгостроковими угодами до $32 млрд, а замовлення на пам’ять значно перевищують її потужності.

Про те, як «криза пам’яті» б’є по цінах електроніки, «Главком» розповідав ще в серпні.

Що не подорожчало

Нове коригування не зачепило бюджетнішу модель Galaxy S26 FE: її стартова ціна в США залишилася на рівні $700. Цю модель представили в серпні, і вона вже дебютувала на $50 дорожче за попередницю. Не змінилися й ціни на актуальні складані смартфони Samsung.

Нагадаємо, у вересні в Україні з’явилися перші ціни на нові iPhone 18 Pro та Pro Max: один із продавців виставив моделі для передзамовлення від 75 999 грн.