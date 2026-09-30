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Яйця перестали різко дорожчати: де наприкінці вересня найдешевше купити десяток

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Яйця перестали різко дорожчати: де наприкінці вересня найдешевше купити десяток
На ціну десятка яєць впливають не лише торгова марка, а й акційні пропозиції
фото: glavcom.ua

Після різкого зростання цін у першій половині вересня середня вартість популярних яєць стабілізувалася, однак у супермаркетах все ще є помітна різниця між цінниками

Курячі яйця наприкінці вересня перестали дорожчати такими темпами, як на початку місяця. Водночас ціна десятка залежить від магазину, виробника, категорії та акційної пропозиції. «Главком» з'ясував, як змінилася вартість яєць за останній тиждень та де зараз можна придбати їх дешевше.

Як змінилися ціни на яйця за тиждень

23 вересня журналісти «Главкому» фіксували середню ціну десятка яєць «Ясенсвіт» С1 на рівні 84,25 грн. На початку вересня ця позиція коштувала 64,50 грн, а до 22 вересня її середня ціна зросла до 84,25 грн. Таким чином, за три тижні яйця «Ясенсвіт» подорожчали майже на 20 грн.

Яйця на полиці одного із супермаркетів Києва
Яйця на полиці одного із супермаркетів Києва
glavcom.ua

Свіжі дані «Мінфіну» станом на 30 вересня показують середню ціну 81,65 грн за десяток яєць «Квочка» С1. Це на 2,60 грн менше за 84,25 грн, які «Главком» фіксував тижнем раніше для «Ясенсвіту». Однак це різні торгові марки, тому таке порівняння не означає загального здешевлення яєць.

Водночас динаміка саме «Квочки» показує, що після вересневого стрибка ціни не зростають щодня. За даними «Мінфіну», 21-26 вересня середня ціна становила 78,99 грн, 27 вересня опускалася до 70,95 грн, 28 вересня становила 78,85 грн, а 29 вересня зросла до 81,65 грн.

Порівняно з 30 серпня, коли десяток «Квочки» в середньому коштував 64,30 грн, нинішня ціна все ж вища на 17,35 грн, або приблизно на 27%. Тобто за місяць яйця подорожчали, але наприкінці вересня ціна почала коливатися, а не рухатися лише вгору.

Де зараз можна купити яйця дешевше

Ціни на яйця у супермаркетах відрізняються залежно від виробника, категорії та акцій.

Актуальні пропозиції у кількох великих мережах:

  • У Novus десяток «Квочки» С1 коштує 78,99 грн, а «Ясенсвіт» С1 - 79,99 грн.
  • В АТБ десяток яєць «Своя лінія» С1 коштує 78,60 грн. «Квочка» С1 можна придбати за 78,90 грн, «Ясенсвіт» С1 - за 79,90 грн, а «Полтавське» С1 - також за 79,90 грн.
  • У «Сільпо» десяток яєць категорії С1 «Ясенсвіт» коштує 78,63 грн. Серед інших пропозицій С1 є яйця «Від доброї курки» - 39,19 грн за десяток, а також інші позиції залежно від виробника та акцій.
  • В Auchan десяток яєць власної торгової марки категорії С1 коштує 74 грн. Є й дорожчі варіанти - залежно від виробника та категорії.
  • У Megamarket серед пропозицій є «Ясенсвіт» С1 за 88,50 грн за десяток. Інші яйця, зокрема «Квочка Вільний вигул» С1, коштують дорожче.

В АТБ ціни на яйця різняться залежно від торгової марки та категорії: «Своя лінія» С1 - 68,90 грн за десяток, «Ясенсвіт Справжні велетні» - 85,30 грн, «Своя лінія» вищої категорії - 78,60 грн, а «Квочка Домашнє» вищої категорії - 87,90 грн.

Яйця перестали різко дорожчати: де наприкінці вересня найдешевше купити десяток фото 1
скриншот сайту atbmarket.com

 В Auchan десяток яєць «Квочка» С1 коштує 84,30 грн, «Ясенсвіт Справжні велетні» С0 - 85,30 грн, «Ясенсвіт Мікс різновагові» - 85,50 грн, а «Квочка Домашні» С0 - 87,90 грн.

Яйця перестали різко дорожчати: де наприкінці вересня найдешевше купити десяток фото 2
скриншот сайту auchan.zakaz.ua

 У «Сільпо» найдешевша пропозиція серед перевірених яєць - «Від доброї курки Свіжість» С1, 10 шт. за 39,19 грн.

Яйця перестали різко дорожчати: де наприкінці вересня найдешевше купити десяток фото 3
скриншот сайту silpo.ua

У Megamarket десяток «Ясенсвіт» С1 коштує 88,50 грн, «Квочка Фана» С1 - 88,50 грн, звичайна «Квочка» С1 - 89 грн, а «Квочка Вільний вигул» С1 - 98 грн.

Яйця перестали різко дорожчати: де наприкінці вересня найдешевше купити десяток фото 4
скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

У Novus десяток «Ясенсвіт» С1 коштує 79,99 грн, яйця власної торгової марки Novus С0 - 80,99 грн, «Злата Кладка» С1 - 81,12 грн, а «Від доброї курки Свіжість» С1 - 83,50 грн.

Яйця перестали різко дорожчати: де наприкінці вересня найдешевше купити десяток фото 5
скриншот сайту novus.zakaz.ua

Отже, якщо покупцеві не принципово купувати конкретну торгову марку, різниця між найдешевшою та найдорожчою з перевірених пропозицій С1 становить понад 49 грн. Найнижча ціна - 39,19 грн за десяток «Від доброї курки Свіжість» у «Сільпо», тоді як у Megamarket окремі пропозиції С1 коштують 88,50 грн.

Що буде з цінами на яйця восени

Експерти очікують, що восени яйця можуть продовжити дорожчати. На ціну впливатимуть сезонне скорочення пропозиції від домогосподарств, менша тривалість світлового дня та зростання витрат на виробництво.

У холодніший період утримання птиці стає дорожчим, зокрема через витрати на корми, електроенергію та опалення. Водночас сезонне зменшення виробництва може позначитися на кількості яєць на ринку.

За прогнозами, до кінця осені вартість яєць може бути на 15-25% вищою, ніж на початку вересня. Водночас темпи подорожчання залежатимуть від обсягів пропозиції та попиту.

Нагадаємо, «Главком» також перевірив, як змінилися ціни на популярні крупи наприкінці вересня. За даними «Мінфіну», середня ціна кілограма гречки зросла до 80,95 грн, пропареного рису - до 61,37 грн. Водночас пшоно, навпаки, подешевшало - його середня ціна становила 56,20 грн за кілограм.

Вартість круп суттєво відрізняється залежно від торговельної мережі. Наприклад, кілограм гречки в окремих магазинах можна придбати приблизно за 75 грн, тоді як в інших пропозиціях ціна наближається до 100 грн. «Главком» порівняв ціни на гречку, рис, пшоно та манку у великих супермаркетах

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Теги: Мінфін продукти ціни

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