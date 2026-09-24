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Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л
Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі подорожчання імпортного ресурсу
фото: glavcom.ua

Нинішнє зростання цін на заправках – це передача вартості дорогого імпортного ресурсу, вважає Сергій Сапєгін

Подорожчання пального на українських АЗС передусім пов’язане зі зростанням вартості імпортного ресурсу на світових ринках. Про це «Главкому» розповів експерт ринку нафти і нафтопродуктів, директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін для матеріалу «103 грн за літр. Чи справедлива така ціна на АЗС?».

Від 1 липня до 22 вересня Brent, за його даними, зросла з $73 до $102 за барель. Європейські котирування бензину на 21 вересня сягнули близько $1300 за тонну, а дизельного пального – $1500 за тонну. «Нинішнє зростання на стелах АЗС – це передусім передача вартості дорогого імпортного ресурсу», – зазначає Сергій Сапєгін.

Спочатку подорожчання відобразилося на гуртовому ринку. За місяць дрібногуртова ціна А-95, за розрахунками експерта, зросла на 12,66% – до 81,68 грн/л. Дизель подорожчав на 9,03% – до 93,85 грн/л. Після цього почав реагувати роздріб. За оцінкою Сапєгіна, за місяць бензин на АЗС додав 11,36%, а дизель – 7,74%.

Особливо напруженою експерт вважає ситуацію з дизелем. На світовому ринку скоротилася пропозиція, а вільних потужностей для переробки нафти залишається мало. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, світова переробка у 2026 році скоротиться на 2,6 млн барелів на добу.

Нагадаємо, станом на 24 вересня середня ціна бензину А-95 у найбільших мережах АЗС становить близько 90,07 грн за літр, а дизельного пального – 99,86 грн за літр. Найдорожче дизельне пальне наразі продає мережа Socar – 103–104 грн за літр.

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Теги: АЗС ціни дизельне пальне пальне імпорт

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