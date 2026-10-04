Молоко різко подорожчало у вересні: що буде з цінами далі

Ціна молока-сировини зростає, але залишається нижчою, ніж торік

У вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%. Про це «Главком» пише з посиланням на дані Мінфіну.

За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

У магазинах зміни помітні за окремими позиціями. Середня ціна молока «Простонаше» 1% у пляшці 900 мл зросла з 68 грн на початку вересня до 71,50 грн, як писав «Главком». Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) у вересні коштувало в середньому 63,35 грн: від 57,79 грн у Novus до 73,32 грн у Megamarket. Порівняно з минулим роком молоко «Простонаше» подорожчало на 23,2% – із 55,18 до 68 грн.

Що відбувається із закупівельною ціною

За даними Асоціації виробників молока (АВМ), станом на 20 вересня середньозважена закупівельна ціна молока трьох ґатунків становила 15,40 грн за кг без ПДВ – на 65 коп. більше, ніж місяцем раніше. Молоко екстраґатунку коштувало 15,60 грн за кг, вищого ґатунку – 15,40 грн, першого – 14,70 грн. Водночас порівняно з вереснем 2025 року сировина дешевша на 1,52 грн, або на 10%.

Зростання ціни в АВМ пояснюють експортним попитом, подорожчанням вершкового масла й сухого молока у світі та скороченням пропозиції сировини в регіонах-виробниках. Додатковий попит створюють невеликі переробники, чия продукція стала затребуванішою після російських ударів по розподільчих центрах торговельних мереж.

Стримувати подальше зростання, за оцінкою асоціації, можуть внутрішній попит і логістика. За словами учасників ринку, мережі вимагають від переробників компенсувати від 50% до 100% продукції, втраченої через обстріли, а через зруйновану інфраструктуру товар доводиться возити довшими маршрутами.

Що буде з цінами далі

За прогнозом Асоціації виробників молока, у жовтні закупівельна ціна молока-сировини може зрости до 16–16,50 грн за кг. Раніше асоціація оцінювала, що до кінця року великі партії молока екстраґатунку можуть подорожчати до 17–17,50 грн за кг.

Щодо роздрібних цін, на початку вересня АВМ прогнозувала можливе подорожчання молочної продукції на полицях на 20–25%. Серед причин асоціація називала зростання витрат на виробництво, переробку та логістику, а також порушення ланцюгів постачання після ударів по розподільчих центрах торговельних мереж.

Нагадаємо, вершкове масло у вересні дорожчало повільніше за молоко. Як писав «Главком», його здорожчання стримала конкуренція з дешевим імпортом із ЄС і стриманий попит на зовнішніх ринках.